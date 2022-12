Aislinn Derbez confiesa que lloró al saber un secreto de su papá, Eugenio Derbez (VÍDEO)

Aislinn Derbez recordó entre amigos una divertida anécdota cuando tenía 18 años, era su cumpleaños y había conseguido que su papá, el actor Eugenio Derbez, permitiera que "hubiera alcohol" en la fiesta, aunque fuera un six para los más de 30 invitados.

En el podcast de "La magia del caos", la actriz de 36 años relató que en esa fiesta pasó algo muy curioso y fuerte al mismo tiempo; su padre había runido en un video que famosos como Lopez Dóriga y Thalía le mandaran una felicitación por su cumpleaños, sin embargo, esto no fue lo que más la sorprendió aquél día.

Aislinn y sus amigos recuerdan que en esa ocasión, un video que contenía fotos de la niñez de Aislinn, la hizo llorar inconsolablemente.

Aislinn Derbez creía que Eugenio Derbez era un padre ausente

En ese video que Eugenio Derbez transmitió el día de su cumpleaños frente a sus amigos adolescentes, reunía varias fotos de Aislinn con familiares y amigos, y entre los protagonistas de dicho material, estaba él junto a la madre de la actriz. Esas escenas impactaron mucho a la protagonista de "A la mala", pues hasta ese momento había creído que su papá Eugenio Derbez había sido un padre ausente.

"Me puse a llorar porque mi papá me hizo un video con imágenes de mi infancia y de todos mis amigos y de la gente que me importaba en ese entonces deseándome feliz cumpleaños; de repente veo un video en el que yo estaba recién nacida con mi papá y mi mamá juntos; me puse a llorar", relató.

En ese momento, la famosa de hoy 36 años, se dio cuenta que había construído toda una idea de "ausencia inexistente", lo que la puso muy triste y por ello no pudo detener su llanto; su papá, que se dio cuenta de la situación, le reveló el motivo por el que no había podido estar el día de su nacimiento.

"Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá no estuvo cuando yo nací; mi papá voltea y me dice, 'pues sí estuve, no estuve el día exacto que naciste pero fui al siguiente día porque me dio rubeola y me estaba curando, todavía estaba en el hospital tu mamá', y entonces yo me puse a berrear y dije ¿cómo?, si yo pensé que no habías estado en mucho tiempo cuando nací, hasta mucho tiempo después de qué nací; no sé por qué me afectó tanto esa historia", confesó.