Kristen Stewart y Taylor Swift se abren a proyectos

WASHINGTON (EFE).— Taylor Swift debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las premiadas “Nomadland” (2021) y “La forma del agua” (2018), informaron medios especializados.

“Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, dijo el estudio en un comunicado difundido por “The Hollywood Reporter”.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se conocen.

La intérprete de 32 años y ganadora de 11 Grammys se impuso el pasado agosto en los Video Music Awards, los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que se llevó los premios a mejor videoclip del año, mejor vídeo de formato largo y mejor dirección por la canción “All Too Well”.

En 2020 también se llevó por “The Man” la distinción a la mejor dirección.

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto estrenó el cortometraje “All Too Well: The Short Film”, que ella dirigió y escribió, basándose en su canción homónima.

En su presentación en Toronto no descartó dar el salto con una ópera prima: “Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor”, dijo en esa ocasión.

Por su parte, Kristen Stewart presidirá el jurado internacional de la nueva edición de la Berlinale, que se celebrará entre el 16 y el 26 de febrero del año próximo.

“Estamos entusiasmados de que Kristen Stewart asuma esta distinguida tarea. Es una de las actrices con más talento y polifacética de su generación”, indicó la Berlinale en un comunicado.

Stewart participó en 2010 en el festival berlinés con la producción independiente “Welcome to the Rileys”, dirigida por Jake Scott. Ese mismo año la actriz recibió el premio Orange Rising Star como mejor nueva intérprete en los premios británicos Bafta.