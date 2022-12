Christian Estrada niega haber ''secuestrado'' al hijo de Ferka: ''Se escucha muy feo'' (VÍDEO)

Christian Estrada reapareció luego de la polémica con Ferka y su hijo, la cual aún no se resuelve. Recordemos que hace unos días, el modelo fue acusado y detenido por sustracción de menores, luego de que aparentemente le pusiera una trampa a la actriz para poder llevarse a Leonel.

En varios vídeos que se volvieron virales en redes sociales, se pudo apreciar como Ferka rompe en llanto al ver que Christian Estrada se lleva a su hijo luego de un desayuno que tuvieron juntos en una plaza comercial de la ciudad de México. La actriz relató que el que fuera participante de "Guerreros" le llevó documentos y abogados falsos e incluso hizo que un supuesto fan le pidiera una foto para poder quitarle a su hijo.

uD83DuDFE5?? IMÁGENES DEL MOMENTO EN QUE FERKA LLORA AL SABER QUE SE LLEVARON A SU HIJO ??



Ferka acusa a Christian Estrada de llevarse a su hijo sin consentimiento; aún no sabe sobre el paradero de su bebé.



Christian Estrada la citó en City Shops del Valle, dónde se llevó al menor pic.twitter.com/XyCCR5vSKc — ?? La tía Sandra uD83CuDF84uD83EuDDD1uD83CuDFFB?uD83CuDF84uD83EuDD8C (@LaTiaSandra_) November 27, 2022

Christian Estrada fue llevado al Reclusorio Norte y puesto a manos de las autoridade quienes determinaron su detención como ilegal y aunque en un principio solo había publicado un comunicado y se había negado a hablar con los medios por el proceso legal que lleva, ahora ha dado sus primeras declaraciones luego de ser puesto en libertad y negó querer secuestrar a su hijo, pues "eso suena muy feo". Aquí los detalles.

Christian Estrada niega secuestro al hijo de Ferka: "Solo quiero ver a mi hijo"

A través de una entrevista para varios medios de comunicación la cual fue retomada por el programa "Sale el sol", Christian Estrada fue captado en una fiesta de una agencia de entretenimiento y ahí fue cuestionado sobre la polémica en la que fue acusado de sustracción de menores tras quitarle su hijo a Ferka.

El modelo reveló que secuestro es una palabra muy fea y que su detención fue ilegal, sin embargo, él seguirá luchando por ver a su hijo; asimsimo, detalló que no es una persona mentirosa, sin embargo, internautas lo criticaron debido a que si no lo fuera, días antes de que ocurrieran los lamentables hechos, aseguró que veía a Leonel cada 15 días y que tenía una excelente relación con Ferka.

"No fue secuestro, se escucha muy feo esa palabra, sustracción, ni yo ni ella tenemos la custodia del niño entonces en ningún momento fue sustracción, lo acaban de ver, fui detenido ilegalmente"

Por otro lado, reveló que hará lo que sea necesario para demostrar su inocencia y dejó claro que por su hijo, haría todo, pues él es lo más importante que tiene en su vida.

"Yo mentiroso no soy, ya van a ver lo que viene, les voy a ser sincero, yo lo único que quiero es convivir con mi hijo como cualquier papá, mi hijo tiene a su papá y está presente. Yo haría todo por mi hijo"

Respecto a la relación sentimental que tuvo con Ferka y la razón por la cual terminaron, únicamente pudo decir que un tiempo estuvo muy enamorado, pero que sin embargo las cosas cambian; además negó las declaraciones de la actriz respecto a que no mantiene a su hijo económicamente y dijo que él es su principal proveedor.

"Lo bueno que me llevo es que me enamoré, en su tiempo, estuve enamoradísimo, tengo una bendición muy grande que es mi hijo, quien me motiva a seguir creciendo a salir adelante, al fin del día soy el proveedor de mi familia, de mi hijo y mi prioridad es él"

Cabe mencionar que Christian Estrada estaba en una fiesta en Los Ángeles al lado de famosos como Raúl Sandoval y Danilo Carrera, algo que la conductora del programa Joana Vega Biestro y Gustavo Adolfo Infante recriminaron, pues un hijo requiere tiempo, dinero y esfuerzo, y aunque él diga que está muy preocupado por Leonel sus acciones demuestran lo contrario.

Ferka se desmaya en pleno ensayo de "Las estrellas bailan en hoy"

María Fernanda Quiróz Gil, mejor conocida como Ferka, sufrió un fuerte desmayo mientras ensayaba para presentarse en "Las estrellas bailan en Hoy" reality del matutino de Televisa.

En el vídeo, se puede apreciar que mientras ella y su compañero Jorge Losa se preparan para presentarse en la final del concurso, la actriz comienza a desvanecerse frente al actor y la coreógrafa Jenny García. Ambos la ayudan a recostarse, pero minutos después fue llevada a los servicios médicos de la televisora para que la revisaran y descartaran cualquier tema grave de salud.

Ya en el programa, Ferka reveló que se le bajó la presión y que su oxigenación también estaba un poco baja de niveles, pues está manejando un estrés muy fuerte no solo por la competencia sino también por temas personales que tiene, específicamente tras lo sucedido con su hijo Leonel y con la demanda que puso contra Christian Estrada por intentar secuestrar a su bebé, además de violencia familiar y psicológica.