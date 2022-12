CIUDAD DE MÉXICO.— Sasha Sokol reapareció en redes sociales para arremeter contra Yordi Rosado, quien recientemente en una entrevista con Adela Micha retomó la polémica que se generó tras la plática que sostuvo el conductor con el productor Luis de Llano, quien reveló que sostuvo una relación amorosa con la cantante cuando ella era menor de edad y el un hombre de 39 años.

Sasha Sokol arremete contra Yordi Rosado por entrevista a Luis de Llano

Mediante su cuenta de Twitter, la exintegrante de Timbiriche se pronunció sobre la charla que el también locutor recientemente compartió en su canal de YouTube; misma en la que aseguró que le había faltado experiencia para abordar la entrevista con Luis de Llano Macedo.

Si bien ya han pasado nueve meses desde aquella plática en la que el exproductor de Televisa afirmó haber tenido una relación "consensuada" con Sasha, quien en aquel entonces tenía 14 años de edad, al volver a hablar del tema, la también actriz no pudo evitar reiterar lo mal que actuó Yordi Rosado.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, expreso Sasha Sokol en un tuit.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, agregó la cantante en un hilo en su perfil de Twitter.

¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? pic.twitter.com/Dw2Wux0Zic — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Cabe destacar que durante la entrevista con Adela Micha, Yordi confesó que: “el tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

Sin embargo, las nuevas declaraciones del conductor de TV causaron que la cantante de 52 años se quejará y expusiera que todavía se sigue siendo inconscientes sobre la gran responsabilidad que tienen los comunicadores con el público, al entrevistar y difundir temas tan sensibles y que vulneran a las víctimas.

Por su parte, Sasha Sokol continúa esperando una disculpa por parte de Luis de Llano y una resolución legal, pero tras el nuevo episodio del programa "La Entrevista con Yordi Rosado" emitido este pasado domingo 11 de diciembre la polémica resurgió.

¿Qué pasó entre Luis de Llano y Sasha Sokol y por qué la cantante señala a Yordi Rosado?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Sasha Sokol publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter e Instagram en los que denunció que Luis de Llano abusó de ella durante una relación de cuatro años que mantuvieron a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él 39.

En aquella ocasión, la también actriz dijo que el productor sigue abusando de ella hoy en día al manipular la verdad, pues en una entrevista (con Yordi Rosado) afirmó que la relación sentimental que sostuvo con la cantante fue de “dos semanas”.

Y aunque la cantante señaló que esto fue un delito, pues “durante toda su relación fue menor de edad”, el productor en un comunicado a modo de respuesta expuso que, su “relación” con Sasha “siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”.

“No he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”, expresó el también escritor en su documento en el que también indicó que lo publicado por los medios de comunicación "a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones”.

No obstante, desde el pasado mes de julio, Sasha Sokol informó que presentó una denuncia por daño moral en contra de Luis de Llano Macedo, con la que busca que quede constancia de la ilicitud de la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad, además que el productor ofrezca una disculpa pública y se fije una indemnización, que de ganarse será donada a una asociación civil.

