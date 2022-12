¿Eugenio Derbez rompió el protocolo con la reina Letizia? Exhiben terrible ''error'' 

Eugenio Derbez presumió en redes sociales el encuentro que tuvo con la reina Letizia de España luego de que su majestad estuviera en Los Ángeles durante la inauguración del Instituto Cervantes para la difusión y promoción del idioma español.

Sin embargo, diversos usuarios se percataron del "error" que tuvo el actor con la reina consorte de España y lo acusaron de romper el protocolo, lo que le ha valido críticas en las últimas horas. Cabe mencionar que aunque Eugenio Derbez no ha mencionado nada al respecto, si declaró que le han llegado comentarios racistas por hablar español en Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió.

¿Qué hizo Eugenio Derbez y por qué rompió el protocolo con la reina Letizia?

Luego de las fotos que publicaron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tras la reunión que mantuvieron con la reina Letizia de España, usuarios en redes sociales criticaron al actor por "romper el protocolo", y es que resulta que en una de las imágenes, Eugenio aparece "abrazando" y agarrando de la cintura a la esposa del Rey Felipe, lo que se podría considerar como una falta de respeto en términos de la realeza. Además, justo cuando la están saludando, ambos la toman de la mano, lo que tampoco está permitido en la casa real española.

Cabe mencionar que pese a que aparentemente fue un error del también productor, su majestad la reina pareció no sentirse incómoda ni nada por el estilo y en el vídeo se puede apreciar que después procedió a saludar alegremente a Eugenio Derbez y luego a Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez denuncia comentarios racistas por hablar español en Estados Unidos

Por otro lado, en una reciente entrevista para Ventaneando, Eugenio Derbez reveló que el hablar español está mal visto en Estados Unidos y que en varias ocasiones ha sido víctima de comentarios racistas por parte de la gente local.

“A veces es como mal visto que hables otro idioma, el otro día a mí me pasó en el parque, estaba hablando con alguien en español y pasó un señor, un americano, y dijo ‘aquí se habla en inglés, estamos en Estados Unidos’”, contó Eugenio.

Asimismo reveló que aunque Los Ángeles es una comunidad prácticamente 100% latina, aún hay muchos prejuicios respecto al idioma, pues muchas familias evitan hablar el idioma español e incluso hasta enseñarlo a sus hijos por temor a que los maltraten o les hagan bullying en la escuela.

"Muchos latinos no les inculcan el español a sus hijos por miedo a que no los bullen en la escuela, por miedo a que los segreguen”.

¿Cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez tras su accidente?

Para finalizar, Eugenio Derbez habló sobre su estado de salud tras su accidente y reveló que gracias a Alessandra Rosaldo es que ha podido seguir su recuperación de la mejor manera.

“Yo no hubiera sobrevivido sin Alessandra, fue mi enfermera, fue mi hombro, me bañaba, me vestía, me llevaba al baño, me daba de comer, todo, porque yo no podía hacer prácticamente nada, entonces casi casi me cargaba, se partía en 100 porque aparte estaba de gira, pero se regresaba en las madrugadas, creo que nos unió más esto que antes, fue muy bueno para nuestra relación”, declaró.

Recordemos que Eugenio sufrió una fractura múltiple en el hombro luego de que tuviera un accidente mientras utilizaba un juego de realidad virtual al lado de su hijo, Vadhir Derbez. El actor estuvo durante varios días en el hospital y el diagnóstico no era muy alentador pues los doctores le dijeron que no podría recuperar al 100% el movimiento en su brazo.