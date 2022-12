Novia de Juan Soler le hace escena de celos en pleno programa en vivo: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Juan Soler y Paulina Mercado han iniciado una relación sentimental, sin embargo, a semanas de comenzar su noviazgo los problemas ya se hicieron presentes. Recientemente, la pareja protagonizó una incómodo momento, pues en pleno programa en vivo, la conductora de TV protagonizó una escena de celos que ha dado de qué hablar.

Novia de Juan Soler le hace escena de celos en pleno programa en vivo

Durante el programa "Sale el Sol", la periodista Ana María Alvarado se encontraba conduciendo una de las dinámicas en las que Juan Soler, Paulina Mercado, Mónica Noguera, Jean y Lisset debían contestar ‘sí’ o ‘no’ a una pregunta y contar la anécdota o el porqué de su respuesta.

Pero mientras realizaban la dinámica, la cantante Lisset se mantuvo tomado del brazo de Juan Soler, incluso se movían juntos para cualquier lado.

Pero llegando al final del juego el actor hizo evidente que Lisset lo tenía agarrado, pues no pudo moverse cuando le preguntaron "si ha cachado a alguien siendo infiel".

"No (he cachado a nadie) lo que pasa es que no me suelta (Lisset)'', el comentario de Soler desató las risas entre los conductores, excepto de Paulina su novia, quien aparentemente no pudo aguantarse los celos y le reclamó a su compañera en pleno programa en vivo: ''lo tiene muy agarradito''.

Tras el comentario de Paulina Mercado, Lisset trató de explicarle por qué tenía a su novio tomado del brazo: ''Oye twin, (Juan) es mi contención mi muñequito el día de hoy'', señaló la también actriz.

Sin embargo la excusa de la cantante no fue del agrado de la novia de Juan Soler, quien terminó respondiéndole: ''¡Por favor!'', a lo que Juan por su parte contestó: ''Yo aquí me quedé'', mientras que Lisset agregó: ''No, ya me dieron permiso''.

Aunque Paulina Mercado al parecer tras su reclamó dejó pasar el que incómodo momento, en redes sociales, internautas emitieron su apoyo hacia la conductora de TV, incluso recriminaron la conducta del actor, quien "no respetó ni le dio su lugar a su pareja", mientras que otros criticaron y atacaron a Lisset.

Critican a Lisset por no despegarse de Juan Soler pese a que estaba su novia enfrente

La escena de celos que Paulina Mercado le hizo a Juan Soler ha sido muy comentada, aunque tras viralizarse este penoso momento, se ha comentado mucho sobre Lisset.

Y es que en la emisión del matutino de Imagen Televisión se pudo ver como Juan Soler estaba junto a su novia, pero Lisset se mostró poco profesional al permanecer agarrada del brazo del actor pese a que la pareja sentimental de éste estaba a un lado.

Por su parte, Soler terminó exhibiendo que su compañera lo tenía tomado del brazo, y esto generó que los usuarios de redes sociales criticaran duramente a la cantante quien al parecer no quería soltar a Juan.

“Lisset se vio muy rogona y arrastrada con Juan Soler”, “Que ya deje a Juan está como chinche”, “Se ve muy mal colgada de Juan Soler”, ''qué pesada Lisset estar de encimosa con Juan'', ''Lisset se pasa por no soltar a Juan Soler'', fueron los comentarios de algunos internautas, quienes vieron con malos ojos la actitud de Lisset y por ello la tacharon de “resbalosa”.

Cabe destacar que luego de darse conocerse el noviazgo entre Juan Soler y Paulina Mercado, surgió el rumor de que Lisset estaría furiosa al enterarse de la relación, pues ella también habría intentado conquistar al actor.

Juan Soler y Paulina Mercado hacen publica su relación sentimental

Sobre el romance entre Juan Soler de 56 y Paulina Mercado de 50 años de edad, este se hizo público el pasado pasado 6 de diciembre, luego de que el actor diera conocer su divorcio de Maky.

Además de revelar que terminó su relación a distancia con la novia que tenía en Argentina, quien a su vez era un viejo amor, pues ya había salido con ella antes de casarse con la actriz.

Si bien unas fotos en las que los conductores de "Sale el sol" fueron captados muy cariñosos, "revelaron" su romance, posteriormente ellos confirmaron su relación amorosa en una emisión del programa que conducen.