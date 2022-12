Ferka confiesa que Christian Estrada es un padre desobligado: ''No le da nada a su hijo''

Ferka y Christian Estrada aún continúan en polémica luego de que el pasado fin de semana, la actriz acusara al modelo de quitarle a su hijo en una plaza comercial a plena luz del día.

María Fernanda Quiroz Gil, nombre real de Ferka, pasó momentos de tensión cuando "Sina" le puso una emboscada con un presunto fan que en realidad era su "abogado" para poder llevarse a Leonel.

En varios vídeos que se volvieron virales, se puede apreciar el momento exacto en el que Christian Estrada le quita su hijo a Ferka frente a varios testigos y como ella rompe en llanto mientras pide a la seguridad de la plaza que no lo dejen salir; afortunadamente, lograron detenerlo antes de salir del lugar.

Ante esto, Ferka decidió interponer una denuncia en la Fiscalía de la CDMX contra Christian Estrada y las autoridades decidieron mandarlo al Reclusorio Norte a manos de un juez de control para resolver su situación legal, sin embargo, salió al día siguiente porque consideraron que su detención habría sido ilegal.

Ferka reaccionó molesta ante la decisión del juez, pues es una persona que la ha estado acosando y amenazando en los últimos meses y tiene miedo de que le haga algo a ella o a su hijo; recordemos que esta no es la primera vez que la actriz denuncia a su expareja, pues tiene otra demanda en su contra por violencia familiar y psicológica.

Ahora, tras varios días de lo sucedido, Ferka rompió el silencia y reveló que Christian Estrada no aporta nada económicamente para su hijo y además, es un padre ausente. Esto fue lo que comentó.

Ferka acusa a Christian Estrada de ser un padre desobligado

A través de una entrevista para el programa de "De primera mano", Ferka hizo polémicas confesiones sobre Christian Estrada y arremetió contra él, no solo como pareja, sino también como padre, pues asegura que nunca está presente y que además no la apoya económicamente con los gastos de su hijo.

“Al final de cuentas, siempre he visto por el bienestar de mi hijo, los problemas personales con el papá; es mi proceso y es mi tema, jamás lo quise involucrar, yo quise llegar a un acuerdo por la mejor manera y evidentemente lo único es eso, salvaguardar la salud mental, la salud y el bienestar de mi hijo pero cómo; si no tiene trabajo, no tiene un domicilio, dónde lo encuentro, sale del país cada vez que quiere”.

Asimismo, recalcó que lleva tres meses separada de Christian Estrada y que ese es el tiempo que lleva sin hacerse cargo de Leonel, incluso lo desmintió luego de que en un evento él dijera que trabaja para darle lo mejor a su hijo cuando eso no es verdad, pues ni siquiera tiene trabajo ni casa.

“Hace tres meses que estamos separados, más allá de pedirlas hay que tener iniciativa, ser padre te sale del corazón, un instinto donde quieres darle lo mejor al hijo, entonces me dio mucho coraje verlo en un evento diciendo que trabaja para darle lo mejor a Leonel, pero yo no lo estoy viendo. Yo me hago completamente cargo de mi hijo: escuela, trabajo, sustento y diversión, cien por ciento”.

Finalmente, respondió a quienes le advirtieron el tipo de hombre que es Estrada y los problemas que ha tenido con las mujeres, debido a su forma de ser con las mismas.

“Soy responsable, yo elegí está relación, yo elegí el tiempo y lo elegí como el padre de mi hijo, solamente también soy responsable de cuidarlo y de cuidarme de él, eso es todo, cada quien tiene su propia historia, me está tocando esta terrible historia a mí y con eso la abrazo, la acepto y tendré que solucionar y salir de esto”.