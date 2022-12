Andrés García ''explota'' y pide que lo dejen morir en paz: Vídeo

GUERRERO.— Andrés García salió en defensa de su esposa Margarita Portillo y su hijo, luego de que en un medio de circulación nacional se diera a conocer la entrevista a un presunto exempleado de Andrés López (su hijastro), quien reveló los planes de los Portillo para dejar sin un peso al actor y mantener a sus hijos alejados de él.

Andrés García defendió a su esposa tras acusaciones

El exgalán de telenovelas rompió el silencio y salió a defender a su esposa Margarita Portillo y su hijastro Andrés López Portillo de las acusaciones sobre que ellos despojaron al histrión de 81 años de sus bienes y su fortuna.

A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, García se mostró postrado en su cama, desde ahí alzó la voz para aclarar las fotografías de unos cheques que presuntamente cobró su esposa.

De acuerdo con Andrés, la difusión de estas imágenes fue "con mala intención y solo para echarle la culpa a Andrés López Portillo", por lo que afirmó que su hijastro nunca ha tomado "un centavo ni de cheque ni en efectivo sin permiso".

Y si bien los señalamientos fueron hechos por un presunto extrabajador de Andrés López, el protagonista de "Mujeres engañadas" acusó directamente a sus hijos de ser responsables de ésta polémica.

"Esto es mala intención de sus medios hermanos y lo que yo haga con mi dinero es cosa mía. A nadie le importa un car@$% lo que yo haga con mi dinero", externó con gran molestia el actor.

Andrés García asegura que nadie le proporciona drogas, porque él las puede conseguir

En su grabación, Andrés Gracia también aprovechó para pronunciarse sobre la polémica de quién le suministra sustancias ilegales que afectan más su delicado estado de salud.

El actor de cine y telenovelas reiteró que todos los rumores que se han desatado en contra de Margarita Portillo y su hijo sólo buscan afectarlos. Por ello decidió pronunciarse sobre las drogas que supuestamente le consigue su hijastro.

"Quiero decirles... yo soy un hombre que siempre he hablado con la verdad... a mí no me tienen que proporcionar droga, nadie. Porque si yo necesito la consigo yo. El hijo de Margarita mucho menos y no le mete en eso y no anda en esa onda, anda en su negocio", mencionó con efusividad García.

No obstante, Andrés García arremetió contra la mamá de sus hijos.

El actor una vez más deslindó a Margarita Portillo de ser responsables de proporcionarle sustancias tóxicas, pero culpó a Sandra Vale, su primera esposa de darle sustancias narcóticas a sus hijos (Andrés Jr. y Leonardo) a lo largo de los años.

“Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco... Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá”, declaró con firmeza el histrión de 81 años.

Andrés García ''explota'' y dice que no lo dejan ni morir en paz

El exactor de Televisa García aprovechó su vídeo para acusar a sus hijos biológicos de ser ellos quienes estaban detrás de su herencia. Asimismo, le pidió a su esposa e hijastro no hacer caso de los señalamientos que hacen en contra de ellos.

“Margarita no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero. Son envidias de mis otros hijos, así que a estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tienen ninguna credibilidad y tampoco entienden que yo ando enfermo y no me dejan ni morir en paz”, aseveró el histrión.

Y agregó: “De ese tamaño de poca madr*$% que tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia pues les va a tocar pura madr*%$& ninguna herencia, finalizó García.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García emprenderá acciones legales contra Leonardo

Luego de que el hijo de Andrés García, Leonardo acusara a Margarita Portillo de estar afectar las salud del actor para poder quedarse con los bienes de éste, la esposa del histrión está dispuesta a emprender acciones legales contra el hijo de su esposo.

Durante una entrevista con el programa "Venga la Alegría", Margarita afirmó que las acusaciones en su contra eran completamente injustificadas, pues ella lo único que ha hecho durante este tiempo es ver por la salud de Andrés, quien recientemente tuvo una neumonía y padece cirrosis.

La esposa del actor también indicó que debido a las "infamias" las personas que la han acusado tendrán una repercusión legal.

"Es increíble que una persona se preste a mentir que no va a tener repercusiones legales, porque es ridículo ya todo, una infamia lo que están haciendo con nosotros, todo por dinero y orquestado evidentemente por Leonardo...", puntualizó la mujer.

Te puede interesar: Andrés García revela quién se queda con su herencia; explota contra Leonardo García