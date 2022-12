Exesposo de Ingrid Coronado afirma que ella solo estaba esperando la muerte de Del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.— A semanas la entrevista que Ingrid Coronado concedió a Yordi Rosado, el exesposo de la autora de libro "Mujerón", arremetió contra ella y negó que él y Fernando del Solar hayan sido los "malos" de la historia como la exconductora de "Venga la Alegría" lo quiso hacer ver. De igual modo, Charly López la "desenmascaró".

Exesposo de Ingrid Coronado arremete contra ella tras entrevista con Yordi Rosado

La disputa entre Ingrid Coronado y su exesposo Charly López parecen no tener fin, pues en entrevista con TV Notas, el exGaribaldi arremetió contra ella luego de la plática que sostuvo Ingrid con Yordi para su canal de YouTube, y en la que presuntamente ella solo dio su versión de los hechos.

El también empresario hizo fuertes revelaciones para aclarar los comentarios de su exesposa, quien reveló lo que vivió a su lado y el pleito legal por la casa en la que el conductor actualmente vive.

López al ser cuestionado sobre la entrevista de Ingrid con Yordi Rosado, fue muy contundente al decir que la mamá de su hijo Emiliano "solo quiso limpiar su imagen", pues dijo "verdades a medias y solo se la pasó victimizándose".

Charly también mencionó que "ella solo dice lo que le conviene y a su manera, porque así no fueron las cosas". El también bailarín indicó que Ingrid "se atrevió a contar una historia en donde piensa que ella sufrió, y no fue así".

El también conductor de TV puntualizó que ha tratado de callar y respetar a su expareja, porque es la madre de su hijo, pero considera que "no se vale porque bastante daño les ha hecho a otras personas y a él".

Charly López también confesó que "está decepcionado" porque a él y varios hombres se les tipifica de ser los malos pero "algunos hombres también sufren", debido a que "algunas mujeres también son frías y calculadoras, se pasan y abusan, como en su caso”.

El exGaribaldi manifestó que no esta pidiendo que crean mi versión, pero también "ha sufrido".

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, afirma que en su matrimonio ella le fue infiel

El conductor de TV quiso dejar en claro que "siempre ha sido un padre presente" y que cuando Emiliano estaba pequeño "él era quien lo dormía y le cambiaba sus pañales, pues Ingrid Coronado no lo atendía de noche".

Por ello considera que "no se vale" que su expareja haya dicho que por tener un centro nocturno (Congo) no estuviera al pendiente de su hijo.

Sobre las infidelidades en su matrimonio. López fue muy tajante al decir que quien falló fue ella no él. Nuevamente afirmó Ingrid fue quien lo engañó y por esa razón se separó de ella.

“Esa es otra de sus mentiras, disculpen que lo diga, pero fue al revés... si alguien falló en ese aspecto en el matrimonio fue ella; por eso decidí terminarlo”, externó Charly.

Ingrid Coronada sí fue violentada en una de sus relaciones, pero Charly López señala que no todos fueron "malos"

Charly también confirmó que su exesposa fue víctima de violencia y tuvo problemas en su relación con Samuel, el primo de Alan Tacher, pero considera que Ingrid Coronado no acepta en qué estuvo mal: "¿Ella está bien en todo?".

De acuerdo con el también empresario, su hijo le contó que la conductora "una noche fue maltratada por el tipo [Samuel]": "Él la corrió a ella y a mi hijo de su casa; tuvieron una discusión y él los sacó de su casa en la madrugada".

López señaló que eso no se lo contó a Yordi porque "no le conviene, pues ella se quiere poner como la mujer más buena".

Sin embargo, el presentador de TV argumentó que la conductora de "Todos a bailar" "repite patrones, con una y otra pareja": "¿A poco yo fui malo?; ¿Fernando del Solar (q.e.p.d.) fue malo?; Todos hemos sido malos".

Exesposo de Ingrid Coronado afirma que ella solo estaba esperando la muerte de Del Solar

El integrante de Garibaldi mencionó que "le molesta que su hijo siga escuchando versiones, historias que ni siquiera fueron así", tal es el caso de lo sucedido con Fernando del Solar.

Según Charly, cuando el argentino estaba mal "ella empezó a sacar el cobre", pues "no estuvo para él", entonces un día decidió reunirse con Del Solar en un conocido restaurante, y ahí el exconductor de "Venga la Alegría" le contó la realidad de lo que vivía; por eso decidió pedirle disculpas a Fernando.

López también quiso retomar lo que Ingrid Coronado le contó a Yordi Rosado sobre el momento en el que "perdió a su esposo y el amor de su vida".

El conductor y bailarín señaló que su expareja no le dijo a Rosado que la vez que Ingrid tuvo que dejar a Fernando del Solar para irse a un evento, ésta le dijo a la enfermera: "avíseme cuando el señor deje de respirar".

Charly asegura saber esto porque el mismo Fernando se lo contó, además de que le reveló que le pidió a la escritora de "Mujerón" que no se fuera, pero ella se decidió por "sus prioridades".

El empresario también dijo que cuestionó a Del Solar sobre porque no defendió a Ingrid de los ataques que recibió cuando anunciaron su separación. A lo que el argentino le respondió que "no lo hizo porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad".

Y agregó el difunto conductor: “Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?”.

Tras esta confesión Charly López indicó: "Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso".

Debido a lo sucedido con Fernando del Solar y las recientes declaraciones de Ingrid Coronado, el conductor de TV externó que él quiere dar su versión antes de morir y no poder defenderse.

“¿Por qué ella esperó a que Fernando muriera para hablar de él? ¿Por qué no lo hizo cuando el lío entre ellos se desató, será porque ahora él no puede defenderse. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados, esperar a que muera yo, porque no podría dar mi versión”, argumentó el presentador de TV.

Ingrid Coronado quiere quedarse con todas las propiedades de sus exparejas, según Charly López

El exesposo de Ingrid Coronado finalizó su larga entrevista con el medio de circulación nacional hablando de las disputas legales que tiene la autora y locutora con él, Fernando del Solar y la viuda de éste, por unas propiedades compradas cuando eran sus esposos.

Sobre la casa que Ingrid pelea con Charly, éste detalló que él puso el noventa por ciento para la compra de la propiedad, al divorciarse ella se quedó a vivir ahí con su hijo Emiliano, pero luego le dijo a López que "era mucha casa para ellos dos", así que se la devolvió.

De acuerdo con el exGaribaldi esa casa será para su hijo pero "pero no a capricho de la señora".

En cuanto a la disputa con Fernando del Solar, el ex de Ingrid señaló que la casa de ellos en el Pedregal fue una inversión en la que ambos pusieron cincuenta - cincuenta, pero ella terminó quedándose con la residencia: “Así le quitó la casa a Fer”.

Sobre el pleito es con la viuda de Del Solar, Anna Ferro, Charly López indicó que la presentadora de TV "está molesta porque Fernando no le dejó su herencia solo a ella".

Asimismo, indicó que el argentino "dejó un testamento bien fundamentado, y si no incluyó a Ingrid es porque “ya la conocía lo suficiente”.

El conductor del programa Vivalavi, concluyó la entrevista diciendo que "no quiere atacar a nadie, pero tampoco se vale que lo ataquen", por eso habló.

“Tengo que hablar, tengo que dar la cara ella quiso ponerme en un mal lugar y no se vale, la he respetado, y ahora ella me obliga. No quitaré el dedo del renglón sobre lo legal, pero ojalá así como pregona con su libro, como se da golpes de pecho, así como habla de espiritualidad, que la ponga en práctica. Le hace falta ser humilde y debería atenderse; antes de tratar de que la gente compre su libro, ella misma que se libere, se perdone, que haga una catarsis para poder sanar el mujerón que dice ser”.

