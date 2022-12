Con un piano Flor Amargo explica el género no binario. (Megamedia).

MÉXICO.— Pese a que Flor Amargo hace unos días atrajo las miradas al romper en llanto luego de denunciar que fue atacada por hacer uso del lenguaje inclusivo, una vez más la cantante volvió a retomar el tema de identidad de género. Pero en esta ocasión a través de la música explica el género no binario.

Flor Amargo desata las burlas al explicar el género no binario con un piano

La cantautora hace unos días dio a conocer a sus seguidores que se reconoce como una persona de género no binario, sin embargo, debido a los ataques y burlas que recientemente ha recibido, quiso explicar su identidad de la mejor forma que ella lo sabe hacer, es decir, a través de la música.

En un vídeo compartido en su cuenta de Twitter, la cantante explica el género no binario con la ayuda de un piano. Sentada frente al instrumento musical, Flor Amargo habló del tema que en recientes fechas ha cobrado relevancia.

“Explico con un piano mi género trans, es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros”, expresó la cantante en su grabación.

Asimismo, la cantante, que en sus inicios fue conocida como ‘La Pianista loca del Metro’ explicó con las teclas del piano el género.

“Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales”, indicó la pianista, quien prosiguió explicando que el género con el que nace una persona no define su orientación sexual, sino que ésta se construye.

“Yo no nada más soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas, por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida. Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero una sinfonía”, agregó la música.

Flor Amargo aseguró que no cree en lo binario; hombre y mujer, “creo hombre, mujer, no binarie, géneros, géneros, géneros, infinidad, que no te defina lo de afuera defínete tú”, puntualizó.

Explico con un piano mi género trans es decir no binarie uD83CuDFF3????. Haz de tu vida una sonata de mil géneros. pic.twitter.com/iex2opbhON — Flor amargo (@FlorAmargo) December 19, 2022

Tras su explicación, fans e internautas de inmediato comentaron su vídeo, y mientras algunos la felicitaron por su la forma tan creativa y entretenida de hablar de la identidad de género, otros más recurrieron a lo de siempre, es decir, las burlas y comentarios en los que le señalaban que como artista musical es buena, pero para defender sus ideales le falta mucha seriedad.

Te puede interesar: Flor Amargo confiesa amar profundamente a otra mujer