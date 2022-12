Luego de que Ingrid Coronado diera una entrevista a Yordi Rosado a través de su canal de Youtube, ha sido Charly López, exesposo de la conductora quien ha salido a desmentirla, pues asegura que solo dijo mentiras y que no contó la realidad de las cosas ya que solo le interesaba intentar limpiar su imagen.

Charly, quien también formó parte del grupo Garibaldi incluso reveló detalles íntimos de la relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Recordemos que desde hace varios meses, el también conductor mostró su apoyo a Anna Ferro, viuda del argentino, y tachó a Ingrid de interesada, además, entre ambos también existe una batalla legal por una propiedad y en diversas ocasiones Charly ha manifestado que Emiliano, el hijo que tienen en común, no le habla porque la presentadora solo le ha metido cosas en la cabeza.

Ingrid Coronado maltrataba y violentaba a Fernando del Solar, revela su exesposo

De acuerdo con una entrevista para Fórmula, Charly López, reveló que Fernando del Solar sufrió violencia y maltrato por parte de Ingrid Coronado y que ella es la que repite patrones, pues no puede ser que los demás siempre sean los malos.

Además, reveló que cuando ella comentó con Yordi Rosado que había asistido a un evento cuando Fer del Solar estaba grave, no dijo dijo que tenía una enfermera y que cuando se fue, le pidió que le avisara si dejaba de respirar; ante esto, el exGaribaldi arremetió en su contra, pues el conductor fallecido le pidió que no se fuera y ella puso otras prioridades.

"En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!" comentó Charly

De acuerdo con las declaraciones del exesposo de Ingrid Coronado, reveló que Fernando del Solar le contó personalmente por qué no la defendió cuando comenzó la campaña de odio en su contra en redes sociales por supuestamente abandonarlo cuando se enteró que tenía cáncer.

"Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente'".

Finalmente, Charly afirma que Fernando del Solar dejó todo muy claro en su testamento y que sus razones para hablar sobre su relación con Ingrid Coronado son porque ella se ha encargado de darle una mala imagen y él también tiene que defenderse.

"tengo que dar la cara ella quiso ponerme en un mal lugar y no se vale, la he respetado, y ahora ella me obliga".

Charly López arremete contra Ingrid Coronado y la llama mentirosa

Charly López continuó hablando de Ingrid Coronado y expresó que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo su exesposa, pues solo quería limpiar su imagen y no contó la realidad de las cosas.

"Dijo verdades a medias, sólo se la pasó victimizándose, hablando solo de ella, de su supuesto sentir, de sus emociones, de lo vivido; pero no dijo lo que ha sido y dicho"

Asimismo, confesó que siempre hay dos historias y que él no ha querido contar "la verdad" sobre Ingrid Coronado por respeto a la madre de su hijo, sin embargo, asegura que aunque está de acuerdo con la protección que hay hacia las mujeres por la violencia, opina que no siempre los hombres son "los malos de la historia".

"Estoy decepcionado de tanta mentira, de tanta bajeza... hoy en día las mujeres están sumamente protegidas en contra de la violencia, y eso es algo que aplaudo de pie; pero tampoco se nos puede tipificar de ser los malos, los villanos de la historia; algunos hombres también sufren".