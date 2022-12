Tatiana Palacios estalla contra aerolínea; no logra llegar a Campeche

Tatiana Palacios, conocida como la Reina de los Niños, recurrió a redes sociales para expresar su enojo al verse afectada por un aerolínea cuyos trabajadores presuntamente le negaron el abordaje de un avión a Ciudad del Carmen, en Campeche; donde la noche del martes ofrecería un espectáculo.

A través de breves vídeos colgados en sus redes sociales, la cantante y actriz explicó que dos empleados de Aeroméxico le negaron el abordaje a ella y la mitad de su staff, alegando que el vuelo estaba cerrado, pese a que ella -asegura- llegó con tiempo al aeropuerto y esperó, como le indicaron, por un transporte interno que presuntamente la llevaría hasta su sala de abordaje.

La cantante explicó que eran al menos seis personas las que se quedaron abajo, pese a que aún tenían tiempo para el abordaje, pues se trataba de un vuelo con escalas y conexiones para llegar a Campeche.

Tan solo una hora después, Tatiana Palacios informó que las cosas con la aerolínea se estaban complicando, pues le habían informado que no aparecía su maleta.

"No está en Ciudad de México, ni en Monterrey ni Ciudad del Carmen, ahí está todo mi vestuario para el show que iba a dar", explicó enojada la también conductora de MarterChef Celebrity.

Finalmente, y ante la aparente falta de resolución de la aerolínea; Tatiana informó que su equipo debió rentar una camioneta para poder viajar en carretera hasta Campeche, en un total de 15 horas para poder cumplir con su compromiso laboral.

Si bien encontró apoyo en varios de sus seguidores, otros consideraron que por ser una figura pública su caso podría resolverse a favor, contrario a todos los demás usuarios que se han visto afectados por estas situaciones.

Y es que no es la primera vez que se acusa a los empleados del abordaje de actitudes prepotentes que han causado que los usuarios pierdan sus vuelos, sin posibilidad de reclamo y pese a realizar con tiempo sus respectivos "check in". Al respecto, hasta la noche del lunes Aeroméxico no respondió a los comentarios en la publicación de la actriz.