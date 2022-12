MÉXICO.— Bellakath denunció que ha sufrido el robo de su exitosa canción "Gatita". La cantante mediante una grabación detalló que una persona reclamó como propio el tema que ha vuelto tendencia en redes sociales, por lo que será eliminada de las plataformas digitales. Asimismo, este robo causó que la canción sea retirada de Instagram y TikTok.

Bellakath rompe en llanto al denunciar que la canción ''Gatita'' será eliminada

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante explicó que la canción fue reclamada, lo que provocó que ya no pueda ser utilizada en redes sociales.

En el vídeo en el que no pudo contener las lágrimas, Bellakath reveló que alguien reclamó derechos de autor de su canción "Gatita", pero debido a la gran afectación que le causaron, ya prepara una demanda contra quien resulte responsable.

La cantante también mencionó que le daban ganas de llorar de impotencia por lo que le estaba pasando, ya que la intérprete confesó que apenas este pasado 19 de diciembre se dio cuenta del reclamo de derechos de autor.

“Me acaba de pasar algo que yo no me esperaba, ni siquiera me lo imaginaba, pero más que nada que me acuerdo me dan ganas de llorar, necesito que la gente se entere de lo que está pasando”, comenzó diciendo la joven.

¿La canción "Gatita" es propiedad de Bellakath?

En su live Bellakath también aseguró que la canción "Gatita" le pertenece cien por ciento a ella, aunque alguien más la reclamó y por esa razón fue eliminada de algunas redes sociales.

“Yo la tengo registrada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y bueno yo me di cuenta ayer...”, indicó entre lágrimas, después de asegurar que ella es la autora e intérprete de "Gatita" y Alexito Mix es su productor.

Bellakath explicó que se enteró debido a que le llegó un correo en el que le indicaban que “alguien más la reclamó, y pues supuestamente que la canción es de alguien más”, dijo a sus seguidores.

La también influencer se dijo triste al no entender el motivo por el que alguien busca afectarla de tal forma, pues la canción ya no podrá ser utilizada en vídeos de Instagram y TikTok, que son las plataformas en las que se hizo viral.

La canción está en YouTube, pero agregó que en pocos días es probable que la borren de Spotify y Apple Music.

Además, la cantante comentó que antes de que eliminaran "Gatita", no le permitieron comprobar que la canción le pertenece.

“¿Tanto me odian?, o sea, ¿no soportaron? Y bueno, la denunciada me dio un correo y la distribuidora solamente la borró, ni siquiera me dio como el derecho de poder explicar y de mostrar mis registros”, agregó llorando.

Katherine, nombre real de la cantante aseguró que tiene cómo comprobar que ella escribió el tema "Gatita" y ella la hizo junto con su productor.

“Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista”, recalcó entre lágrimas la cantante.

Bellakath aseguró que no se sabe quién la robó, pero investigará hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Vamos a hacer una demanda muy multimillonaria y de hecho el correo que llegó, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción, no sé cómo la gente puede llegar a tanto”, indicó la joven.

Bellakath asegura que le robaron su canción "Gatita" porque la odian

En su vídeo compartido en Instagram, la cantante rompió en llanto al asegurar que la "gente no soportó" su éxito. Bellakath agregó que ahora "la van a odiar más".

“Por esa canción no fuimos mundiales y la gente no soportó y fue como capaz de robarla, de robarla porque la robaron... Hoy y a quien le esté alegrando esto que me está pasando, me la van a pel%!&, ya van a ver que si me odiaban me van a odiar mucho más con todo lo que se viene”, advirtió la cantante con si poder contener las lágrimas.

Cabe destacar que Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, había logrado el #1 entre los artistas más escuchados de Spotify con su tema "Gatita".

