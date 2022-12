Fernando del Solar sí sufrió violencia de Ingrid Coronado; Anna Ferro revela detalles (VÍDEO)

Ingrid Coronado no deja de estar en el ojo del huracán y es que ahora ha sido Charly López, su exesposo, quien arremetió en su contra luego de la entrevista que dio a Yordi Rosado, pues ahí habló de sus dos matrimonios tanto con el ex Garibaldi como con Fernando del Solar.

Charly López asegura que todo lo que dijo Ingrid Coronado son mentiras y que lo único que le interesa es limpiar su imagen, incluso reveló que habló en varias ocasiones con Fernando del Solar y le contó los episodios de maltrato y violencia que vivía a manos de la presentadora mientras estaba enfermo de cáncer.

Ahora, ha sido Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar quien ha respondido a las declaraciones de Charly y aparentemente ha confirmado que Ingrid si violentaba al conductor. Además, el cantante de "La Ventanita" ha aprovechado para mandarle un mensaje en pleno programa mientras estaba al borde de lágrimas pues recordó que es gracias a ella que no tiene buena relación con su hijo Emiliano. Esto fue lo que pasó.

¿Fernando del Solar sufría violencia de Ingrid Coronado? Anna Ferro lo confirma

A través de una entrevista para el programa "Hoy", Anna Ferro reapareció para respaldar las declaraciones que hizo Charly López respecto a los maltratos que sufrió Fernando del Solar con Ingrid Coronado.

“Me la estás poniendo bastante difícil porque mi esposo me contó varias cosas y entonces... me lo quiero guardar para otra ocasión. Y te puedo decir que el señor Charly habla con la verdad, eso es todo lo que te puedo decir”

Recordemos que hace unos días, el ex Garibaldi fue entrevistado por un medio nacional y reveló que habló personalmente con Fernando del Solar y él mismo le dijo todo lo que vivió con la presentadora, además de confesarle varios detalles de su relación y por qué no la defendió de los ataques en su contra.

"Dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades"

A tales declaraciones, añadió también lo siguiente:

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?

Anna Ferro revela detalles sobre el testamento de Fernando del Solar

Por otro lado, los conductores de Hoy aprovecharon para cuestionar a Anna Ferro sobre el testamento de Fernando del Solar y toda la polémica que hay respecto a si dejó o no sin nada a sus hijos, Luciano y Paolo,

Ahí, la mestra de yoga aprovechó para confirmar que ella es la albacea de dicho documento y que lo que menos quería el conductor era dejar desprotegidos a sus hijos pues esa no fue su intención en ningún momento.

“Yo soy la albacea, sus hijos aparecen ahí (en el testamento) y de hecho ahí hay una cláusula en la que Fer dice: ‘Para bienes futuros, pasados’ y no sé qué, lo deja ahí dicho Fer (...) Fer en la vida ha dejado desamparados a sus hijos”

Asimismo, confirmó que a ella también la heredó y planeaba hacer cambios en su testamento, así lo destapó: “Hay otras documentaciones, las cuales me amparan a mí también porque es un hecho que Fer no pudo terminar de cambiar el testamento porque sí iba a haber un cambio en el testamento”

Además, la viuda de Fernando del Solar volvió a comentar que Ingrid Coronado no la ha intentado contactar por nada del mundo e incluso comentó que ella tiene su número desde el 2019, pues siempre se le mantenía informada sobre el estado de salud del argentino.

“Ella tiene mi teléfono desde 2019, desde que Fer fue internado allá, porque se le estuvo avisando cómo se encontraba el estado de salud de Fer"

Charly López a Ingrid Coronado: "Te perdono por todo el daño que me hiciste"

Charly López declaró en el programa "Vivalavi" que perdonaba a Ingrid Coronado y todo el dolor que le causó, además, reveló que ya no hablará más del tema.

"Aquí se acaba esto, aquí queda en el programa, no vuelvo a tocar este tema, Ingrid Coronado te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que Fernando te perdone y que la gente que haz dañado también te perdone y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona, no en un libro".

Además, en medio de las lágrimas, Charly López, aprovechó para mandarle un mensaje a su hijo Emiliano y recordarle todo el amor que le tiene, además, le hizo saber que él no tiene por qué estar en medio de los problemas de adultos.

"Esto no te compete en absoluto, me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar... solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos".

Lee aquí: Exesposo de Ingrid Coronado revela que ella solo esperaba que Fernando del Solar se muriera