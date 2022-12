EE.UU.— Millie Bobby Brown, quien muchos recordarán por su papel protagónico en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", ha desatado la crítica en su contra luego de que se revelará que besó a su compañero de reparto en "Enola Holmes 2", Louis Partridge, sin su consentimiento.

Millie Bobby Brown habría besado a un actor sin su consentimiento; le ''llueven'' las críticas

La actriz considerada como una de las estrellas juveniles más relevantes de Hollywood en la actualidad, generó el debate en redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que se exhibiera su inapropiado comportamiento.

Si bien la pareja que conforman Millie Bobby Brown y Louis Partridge, en la película "Enola Holmes 2" —la cual forma parte del catálogo de Netflix desde el pasado 27 de octubre— fue bien vista por críticos de cine y el público en general, ahora en redes sociales internautas han externado algunos reproches hacia el trabajo de la actriz.

La polémica en torno a la protagonista de "Godzilla II: El Rey de los Monstruos" surgió luego de que se publicará un vídeo en TikTok en el que Millie habla sobre su relación detrás de cámaras con Louis, compartiendo detalles como el beso que le dio a su compañero; así como la escena en que ella lo golpea repetidamente.

"Justo en el ensayo lo agarré de la cara y lo besé y él estaba muy sorprendido. Fue muy lindo ver a [Enola] tomar la iniciativa. Y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante... Debido a que Louis es un buen amigo, seguí golpeándolo, no estaba haciendo acrobacias, realmente lo estaba lastimando..." detalló la joven en el clip publicado por la cuenta oficial de Netflix.

Luego de la difusión de ese vídeo, Jessica Steinrock, coordinadora de intimidad con experiencia en el mundo del entretenimiento, criticó severamente lo dicho por Millie y posteriormente más cibernautas se unieron a las comentarios en contra de la acrtriz.

"Oh no, amo a Millie Bobby Brown, pero esta no es la linda historia que crees que es... Nunca deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima. Al final del día, esto básicamente significa que ella no pidió consentimiento para besarlo...", destacó Jessica Steinrock.

Debido a las palabras de la actriz "Stranger Things" algunos señalaron que cuando se trata del acoso a un hombre, muchas "feministas" no pelan como suelen hacerlo cuando se trata de una mujer quien fue violentada.

Cabe señalar que en la actualidad se ha tratado de erradicar el acoso y las prácticas violatorias en contra de mujeres, pero también de hombres.