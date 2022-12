CIUDAD DE MÉXICO.— Yuri dio a conocer que se contagió de Covid-19 nuevamente; por segunda vez en dos años, la cantante dios positivo, según lo informado en sus redes sociales. Asimismo, la intérprete de 58 años indicó que aunque sus síntomas son más leves que la primera vez que enfermó, solo espera no tener secuelas tan delicadas.

Yuri tiene Covid-19 por segunda ocasión; ¿cómo se encuentra?

Fue en el año 2020 cuando la intérprete de "El Apagón" se contagió de Covid-19 por primera vez. En aquella ocasión la enfermedad le afectó tanto hasta tuvo deseos de ya no vivir. Sin embargo, ahora su panorama es diferente y como se mencionó a través de un corto mensaje confirmó su contagio.

“Covid… positivo, ni modo, a seguir, gracias a todos por sus mensajes”, fue lo que escribió la cantante para anunciar que tenía Coronavirus, luego de su reciente participación en el programa “¿Quién es la máscara?”.

Covid… positivo, ni modo!, a seguir, gracias a todos por sus mensajes! — Yuri (@OficialYuri) December 22, 2022

Yuri agregó la mañana del jueves 22 de diciembre los síntomas que ha presentado. De igual modo, la protagonista de la telenovela "Volver a empezar" exhortó a sus seguidores y público en general para seguir cuidándose pues la enfermedad sigue presente.

“Status hoy: nariz tapada y ardor de garganta… A seguir cuidándonos, los amo familia”, declaró la originaria de Veracruz.

Status de hoy:

Nariz tapada y ardor de garganta… también feliz, bendecida y viva!

A seguir cuidándonos, los amo familia ?? — Yuri (@OficialYuri) December 22, 2022

Cabe destacar que debido al contagio de Yuri, el Gobierno de Durango anunció la cancelación de la presentación que tenía programada para el 21 de diciembre en el museo El Acertijo.

¿Qué secuelas le quedaron a Yuri tras haberse contagiado de Covid?

Fue hasta febrero del 2021 que la cantante habló de su primer contagio de Covid-19, mismo que le provocó caída de cabello, ansiedad y taquicardias.

Yuri explicó que las afectaciones a su salud provocaron que acudiera con varios médicos, quienes luego de algunas revisiones le diagnosticaron disautonomía, padecimiento que causa daños en la parte del sistema nervioso que controla ciertas funciones “autónomas”, causando taquicardia, mareo, debilidad o cansancio.

Durante una conferencia el pasado mes de agosto, la veracruzana confirmó que tenía disautonomía, pero debido a que tuvo tratamiento para esto su estado de salud pudo mejorar.

“La verdad fueron cinco meses que no la pasé bien porque es horrible, tenía yo que estar en mi cama, no podía caminar, era una cosa fea, pasó por mi mente que si así voy a estar toda mi vida, llévame, no quiero vivir, no quiero ser un lastre para mi familia”, detalló la cantante en aquella ocasión.

