CIUDAD DE MÉXICO.— Recientemente, José Eduardo Derbez realizó polémicas revelaciones sobre su vida y por supuesta la relación de sus papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Entre sus declaraciones una sorprendió enormemente, ya que el actor reveló la pobreza en la que vivía su papá hace algunos años.

José Eduardo revela desagradable pasado de Eugenio Derbez: ''tenía hongos''

Eugenio Derbez actualmente se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más exitosos, por lo que gracias ello ahora se puede darse el lujo de vivir en Los Ángeles y tener lujos y comodidades, pero esto no siempre fue así.

Su hijo José Eduardo en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, confesó que el también productor hace algunos años vivió en la pobreza.

El también hijo de Victoria Ruffo detalló como fue la etapa en la que Eugenio tuvo muchas carencias, y aunque él no vivía con el histrión, cuando Derbez atravesó esta mala racha sí fue testigo de ese desagradable periodo.

El protagonista de la serie "Mi tío" recordó que la separación de sus padres, la cual se dio en el año 1996, estuvo marcada por las diferencias entre su mamá y su papá, pues José Eduardo Eugenio González Martínez del Río (nombre real del actor) confesó que mientras su mamá le daba una lujosa vida, su padre no le podía ofrecer lo mismo debido a su escasez económica.

Asimismo, el conductor de "Miembros al aire" mencionó que mientras su mamá lo consentía mucho y le daba todo lo que pidiera, su papá contrabajo sobrevivía.

El joven de 30 años de edad, quien recordó cada una de las diferencias y comodidades que tenía viviendo con su mamá y las cosas que carecía su padre, enfatizó en una que exhibió la pobreza que padeció Eugenio Derbez.

Y es que en la plática, José Eduardo comentó que en la casa de su mamá podía haber una gran variedad de cereales y cuando visitaba a su padre había escasa de comida.

"Mi mamá sí (me cumplía todos mis caprichos). Sí, me consentía... me daba todo... Si quería yo pedir sushi, pedíamos sushi; si quería yo pizza, tenía pizza... Cuando yo iba con mi papá, implicaba muchas veces... aquí nada más hay de un cereal, y en casa de mi mamá yo abría la alacena y había 30 cereales", detalló el tercer hijo de Eugenio Derbez.

Pero, el actor también mencionó que no solo habían pocos alimentos en la casa de Eugenio Derbez, también su casa estaba en mal estado por lo que debido a las condiciones del inmueble el actor de "No se aceptan devoluciones" "oliera feo".

“En la casa de mi papá su ropa tenía hongos, olía a humedad; tenía goteras, las camas olían feo; había poca comida, si queríamos pedir, era un problema porque era: ‘dile a Vadhir, pues sí pero uno pa’ todos’… era austeridad”, explicó el hijo de Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez manifestó que en casa de su papá había muchas limitaciones, pero enfatizó que jamás odió las visitas que realizó a la casa de Eugenio, incluso dijo que aunque no era de su agrado la austeridad extrema con la vivía su papá, pero eso no le quitaba la emoción por verlo.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aclaró que no odiaba visitar a su papá; se la pasaba muy bien y amaba hacerlo, solo era como “aquí estoy consentido y acá no tanto”.

