Pelé y Xuxa, la polémica historia de amor entre el futbolista y la cantante (FOTOS)

Pelé será recordado como uno de los más grandes deportistas de toda la historia y es que el tres veces campeón del mundo tenía un talento único a la hora de jugar fútbol, sin embargo, su carrera también se vio marcada por matrimonios fallidos, divorcios, e infidelidades.

Tras la reciente muerte de Edson Arantes do Nascimento, internautas recordaron la polémica historia de amor que tuvo Pelé con Xuxa, cantante brasileña que era menor de edad al iniciar su relación. Aquí los detalles.

Pelé y Xuxa, así fue su historia de amor

La relación de Pelé y Xuxa comenzó en 1980 cuando se conocieron durante una sesión de fotos para una revista. Desde ese momento, el futbolista se sintió atraído por la cantante y decidió invitarla a cenar, sin embargo, se negó debido a la diferencia de edad, pues en esa época, él tenía 40 y ella 17.

El jugador de Santos no se quedó con los brazos cruzados y pese al rechazo de Xuxa, continuó insistiendo a tal grado que habló con su padre para que la dejara salir con él.

"llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma pero luego terminó aceptando", contó ella muchos años después sobre el cómo inició su historia de amor.

Cabe mencionar que el contraste en la relación cada vez era más fuerte, pues en ese momento Pelé ya había sido campeón mundial en tres ocasiones, tenía tres hijos y estaba recién divorciado, pero el panorama era muy distinto para la intérprete de "Ilarie" quien apenas iniciaba su carrera profesional como modelo y actriz. Pese a todo, la relación entre Pelé y Xuxa duró seis años y cuando tenía 23 terminaron su romance.

El motivo por el que terminaron eran las constantes infidelidades del futbolista con un sinfín de mujeres e incluso ella reveló que hubo algunas que llegaron a estar en el mismo lugar "conviviendo", mientras todos sabían lo que sucedía, menos ella.

En algunas declaraciones sobre el romance que sostuvieron, Xuxa comentó que creía que Pelé era el amor de su vida y que sería el único, "me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante", indicó.

Tras su rompimiento, Xuxa declaró que era "insportable" el sudor del futbolista en la intimidad y que tenía los pies más feos que había visto en su vida.

Pelé por su parte escribió en un libro sobre las mujeres con quienes engañó a Xuxa, diciendo que su relación era abierta, con condiciones de "amigos con privilegios", sin embargo ella no lo sabía. Aunque también mencionó que Xuxa era muy joven y tenía sueños como casarse y tener hijos, mientras él se había divorciado de su primera esposa.

¿Quién es Xuxa, expareja de Pelé, y qué hace actualmente?

Maria da Graça Meneghel mejor conocida como "Xuxa" fue muy conocida en los años 80, gracias a su famoso tema “Ilarie” que la llevó a convertirse en una cantante infantil de talla internacional. En Brasil, se volvió en unas las personas más influyentes y se hacía llamar la ‘Reina de los bajitos’.

En la actualidad, Xuxa se mantiene alejada de la pantalla de TV para dedicarse a otros rubros que no guardan relación con la música. A sus 59 años, la también actriz posee una gran fortuna y muchos negocios como Casa X, donde se organizan fiestas infantiles, y Espacio Láser. También creó una fundación que llevaba su nombre, dedicada a los niños, pero fue cerrada por la pandemia.