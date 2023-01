Gira de Muse llega a México

CIUDAD DE MÉXICO.— Tres años han pasado desde que la banda británica Muse llenó dos veces el Foro Sol para tocar temas de su octavo álbum de estudio, “Simulation Theory”.

Ahora, con su más reciente disco, “Will of the People”, la agrupación conformada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, volverá a repetir la hazaña cuando comiencen su nueva gira en el país.

Será 22 y 23 de enero cuando la banda tome de nuevo el escenario del Foro Sol, aunque antes estarán el 18 de enero en Monterrey, y el 20 de ese mismo mes en Guadalajara.

“Amamos estar en México, cada vez que vamos los fans son los más locos, probablemente los mejores del mundo”, aseguró Wolstenholme en entrevista para el periódico Reforma.

Pero los fanáticos de la banda conocen el sentimiento, pues en 2015, con su gira mundial “Drone”, la agrupación decidió comenzar su serie de conciertos por América en México.

“Ya hemos iniciado tour en Ciudad de México antes y podemos asegurar que sin duda fueron las mejores presentaciones”, confirmó el bajista, de 43 años.

Esta será la segunda vez que los intérpretes de “Knights of Cydonia” se presenten en el recinto capitalino, pues el espectáculo que presentan en el “Will of the People World Tour” amerita una gran locación.

“Creo que tomamos esa decisión porque no es un lugar al que vamos muy seguido, así que para nosotros era importante concentrar tantos fans como pudiéramos en un solo lugar. No queríamos tocar en un lugar más pequeño porque quizá mucha gente se quedaría sin boleto y no queríamos decepcionarlos”, comentó.

La banda inglesa, formada en 1994, ya dio una probadita de lo que será su espectáculo, con una enérgica presentación en los MTV Europe Music Awards, a principios de noviembre pasado.