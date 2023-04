La temporada de premios de cine ya está en marcha

LOS ÁNGELES (EFE).— Aunque falta saber cuáles serán las postulaciones del Óscar, la película autobiográfica de Steven Spielberg “The Fabelmans”, junto con “The Banshees of Inisherin” y “Everything Everywhere All at Once” se posicionan como posibles triunfadores en la temporada de premios de Hollywood.

Las dos últimas ya han recibido algunos de los primeros premios en darse y las tres encabezan las candidaturas a las distinciones de cine más importantes —sin contar las del Óscar, que aún no se conocen—. Apuntan en definitiva a estar entre las películas más reconocidas en la temporada de galardones que apenas inicia.

Los Critics Choice Awards y los Globos de Oro ya anunciaron sus postulaciones a las mejores producciones audiovisuales del 2022, y los premios Óscar han dado un adelanto de sus favoritos con sus listas de preseleccionados en diez categorías en las llamadas “shortlist”.

No obstante, la disparidad en el número de postulaciones que cada película ha recibido en dichas entregas de premios, ha creado controversia y confusión sobre qué películas se coronaran por su excelencia.

Los New York Film Critics Circle 2022 y Los Ángeles Film Critics Association Awards, organizados por dos de las asociaciones más influyentes en la industria fílmica estadounidense, coincidieron en su entrega anual al galardonar como mejor película el trabajo de Todd Field en “Tár”.

Aunque en el caso de Los Ángeles, la película que narra la vida de una directora musical quedó en empate con “Everything Everywhere All at Once”.

“Tár”, protagonizado Cate Blanchett, también se llevó el premio a Mejor Actriz en Nueva York y en Los Ángeles obtuvo el título a Mejor Guión.

Si bien la película de Todd Field ha resonado en las postulaciones de los Critics Choice Awards (7) y los Globos de Oro (3), no obtuvo ninguna mención en la lista de preseleccionados al Óscar.

La Academia de Hollywood dará a conocer la lista definitiva de aspiraciones al Óscar el 24 de enero.

No obstante, el galardón recibido por “Everythig Everywhere All at Once”, posiciona al filme de Daniel Kwan y Daniel Sheinert como una de las películas con más probabilidades de triunfar.

La película ha sido celebrada por las actuaciones de su elenco liderado por Michelle Yeoh, es la favorita de los Critics Choice Awards con 14 candidaturas, está en tres categorías de las preselecciones del Óscar y opta a seis Globos de Oro.

Asimismo, “The Banshees of Inisherin”, de Martin Mcdonagh, ya se hizo con dos galardones de la crítica neoyorquina, al Mejor Actor por el trabajo de su protagonista Colin Farrell, y otro a Mejor Guión.

La historia del final de una longeva amistad es la más nominada de los Globos de Oro con ocho candidaturas y sumó nueve en los Critics Choice Awards. De momento solo tiene una preselección en los Óscar.

El veterano director Steven Spielberg puede ser el protagonista de la temporada de premios con “The Fabelmans”, una historia personal basada en su infancia, que desde antes de su estreno ya había entrado a todas las quinielas.

Su producción fue el segundo filme más postulado en los Critics Choice (con once candidaturas), obtuvo cinco menciones en los Globos de Oro, pero su camino en el Óscar es incierto, pues en las 10 categorías de preseleccionados anunciadas por la Academia solo obtuvo una mención.

Por su parte, el filme de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever”, tiene buenas expectativas en los Óscar al haber aparecido en cinco categorías de aspirantes, cuenta con seis candidaturas a los Critics Choice Awards, pero solo dos oportunidades de ganar en los Globos de Oro. La película ambientada en la Primera Guerra Mundial de Edward Berger, “All Quiet on the Western Front”, podría ser una de las sorpresas de la gala numero 95 del Óscar, pues sumó cinco menciones en sus preselecciones, aunque solo tiene una postulación en los Critics Choice y otra en los Globos.

Pero si alguien se ha mantenido constante en postulaciones y categorías en las que ha sido seleccionada es la versión de “Pinocchio” del director mexicano Guillermo del Toro.

En las tres grandes entregas, su filme podría ser seleccionado como Mejor Película de Animación, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora y además aspira a colarse entre los candidatos a Mejor Sonido en los Óscar.

La contienda también está entre producciones súper taquilleras del 2022 como “Top Gun: Maverick”, que regresó a Tom Cruise como el piloto Maverick Mitchell, o “Avatar: The Way of Water”, de James Cameron.