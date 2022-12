“Malvada” llega a los cines con un poderoso mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Malvada” cierra el año del cine mexicano con una comedia romántica que mezcla fantasía, que significa el debut de José Manuel Cravioto en el género y de una nueva generación de actores, entre ellos, Michelle Renaud, así como la incorporación de temáticas como la ecología.

La cinta, que se exhibe desde ayer en cines , está protagonizada por Giselle Kuri como Fernanda, que junto a sus hermanos Pato (Alex Fernández) y Tato (Manuel Calderón) emprende una aventura para salvar a su exnovio (Giuseppe Gamba) del hechizo de Laura (Michelle Renaud), con quien se va a casar.

“Me han ofrecido de todo, comedia, terror, drama o melodrama, en 10 años he leído cantidad de guiones con propuestas y ‘Malvada’ se quedaba ahí, hasta que lo transformamos en un cuento de hadas”, dice Cravioto.

Para el cineasta, y para Giselle Kuri, la protagonista, fue importante descubrir que en el guión también había un mensaje sobre la autenticidad y el feminismo.

“Nos encasillan. Como mujer te dicen: no hagas esto porque van a pensar mal de ti, o compórtate así porque si no, los hombres no te van a tomar en serio; te van metiendo en una cajita”, señala la actriz.

“Fer y Laura son un reflejo de esta problemática porque a una le dijeron: ‘escóndete de quién eres tú porque la sociedad te va a juzgar’ y a la otra: ‘si te enamoras, te van a lastimar’ y el mensaje es atreverse sin tomar en cuenta a los demás”, agrega.

Para interpretar a Daniel, el actor Guiseppe Gamba se volvió vegetariano y se acercó a las fundaciones que protegen a la vaquita marina, mientras que Michelle Renaud, quien da vida a Laura, la bruja, se acercó a su lado espiritual, con meditaciones e historias sobre el tema.

Este es el debut de Michelle Renaud en cine después de 20 años de carrera, por lo que espera que su papel sea emblemático.

“Vivimos en un mundo fantástico donde muchas veces la realidad supera la ficción y hay muchas brujas mexicanas que se van sentirán identificadas, hombres con valores que se verán reflejados y orgullosos de ser quienes son porque hay muchas personas que han sido bloqueadas por la sociedad”, dice Michelle Renaud.