Grettell Valdéz rompe en llanto al recordar cómo se enteró que tenía cáncer (VÍDEO)

Grettell Valdéz fue sometida hace unos meses a una cirugía en la que le tuvieron que amputar un dedo debido a que tenía principios de cáncer.

Ahora, tras un año de ese complicado momento en su vida, la actriz reveló en medio de las lágrimas, cómo fue que logró sobrellevar ese proceso y todo lo que conllevaba, pues aseguró que la preocupación y la tristeza fueron muy constantes tras enterarse de su estado de salud y saber que tenía un hijo y que no habría podido hacer muchas cosas a su lado. Esto fue lo que comentó.

Grettell Valdéz rompe en llanto al hablar sobre el cáncer y su dedo amputado

A principios de este año, la actriz dio a conocer que atravesaría una operación complicada en la que le sería retirado parte de uno de sus dedos de la mano, debido a un virus que había contraído que comenzó a extenderse rápidamente, por lo que los especialistas le explicaron que era necesario amputar parte de dicha extremidad, pues de otra manera, podría llegar a desarrollarse algún tipo de cáncer.

En enero se cumplirá un año de la cirugía de la actriz, como recordó en su visita al foro de "Pinky Promise", donde relató a Karla Díaz, cómo sucedieron los hechos alrededor a la amputación de parte de su dedo. De acuerdo con Grettell, las molestias comenzaron cuando se percató que su dedo tenía pequeñas llagas que, al contacto, comenzaban a causarle dolor.

Estas molestias tuvieron lugar hace varios años, pero en un inicio, los diagnósticos sugeridos por el parte médico de la actriz no fueron los correctos, pues llegaron a creer que se trataba de mezquinos o verrugas. No fue sino hasta que Valdez acudió a que le hicieran una biopsia que identificaron que se trataba de cáncer, por lo que comenzó a tratarse con un oncólogo.

De hecho –rememoró la actriz-, Victoria Ruffo la acompañó a su primera visita con el oncólogo, pues tienen una relación muy estrecha: "La amo, es como mi madre", expresó.

Tras esa consulta, tanto Grettell como Victoria quedaron impresionadas con el panorama que les presentó el especialista, quien le indicó que tendrían que amputarle el dedo completo o, en su defecto, utilizar parte del tejido de uno de sus glúteos para llevar a cabo un injerto, sin embargo, le advirtieron que no sería un proceso fácil porque la reconstrucción de un dedo es uno de los procedimientos de mayor complejidad.

"Salimos las dos de (…) yo lloraba, ella lloraba", recordó, por lo que fueron en búsqueda de una segunda opinión con un cirujano de la confianza de Grettell, el cual le aseguró que no tenía de qué preocuparse, pues no perdería el dedo y tampoco había la necesidad de recurrir a un injerto y, en efecto, la intervención ocurrió sin percance alguno.

Sin embargo, luego de un par de años, las pequeñas llagas volvieron a aparecer y aunque, al inicio, su doctor le indicó que le retiraría parte del dedo para examinar qué era lo que estaba sucediendo, el proceso no pudo llevarse a cabo, pues la parte lesionada se había extendido a otras partes de su dedo en cuestión de sólo 15 días.

"Entonces imagínate ahí… fue pánico, ataque de: ´-No puede ser´; la palabra (amputar) es muy fuerte, es demasiado fuerte", recordó.

Durante los días que siguieron a este diagnóstico, Grettell Valdez estimó que bajó hasta cinco kilos, pues por más que trataba de alimentarse como habitualmente lo hacía, la preocupación se lo impedía.

¿Qué le pasó a Grettell Valdéz y cómo fue que se enfermó de cáncer?

Tras un par de estudios, los expertos llegaron a la conclusión de que Grettell había contraído un virus (posiblemente en algún manicure), por lo que fue sometida a una cirugía que duró cuatro horas, pese a que el fragmento de dedo que le sería retirado era relativamente pequeño, sin embargo, la actriz recuerda que fue tratada con mucho cuidado y minuciosidad.

"Me hicieron injerto del mismo dedo, todo perfecto; me quedó más chiquito (porque) me cortaron la cuarta parte de la uña, pero ya está, (también) me hicieron quimio, pero gracias a Dios ya estoy dada de alta, ya pasó", detalló.

Y aunque la actriz ya dejó atrás este evento de su vida, no pudo evitar que las lágrimas brotarán al recordar el primer pensamiento que vino a su mente cuando le dijeron que podía tratarse de cáncer.

"Yo sí me ataqué porque la verdad la palabra (amputar) es demasiado fuerte, sobre todo porque soy mamá, tengo un hijo, entonces eso es como… te rompe horrible", confió. "Lo primero que piensas es: ´-Diosito, tengo mil cosas que quiero disfrutar con mi hijo, quiero hacer esto con mi hijo, no me hagas esto´, o sea te da un pánico horrible".