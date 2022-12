Reik hace cantar al Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Una gran fiesta fue la que armaron Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín anteanoche, en el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, que formó parte de su gira “En cambio”.

Pasadas las 20:30 horas el trío empezó a cautivar al público con “Qué vida la mía”, “Voy a olvidarte” y “Qué gano olvidándote”.

Reik no escatimó en la producción del concierto, con un espectacular escenario multimedia, luces robóticas y láseres, que hicieron innecesarios más elementos en escena que el talento de los cantantes y tres músicos más que los acompañaron.

“Niña” y “Peligro” se escucharon antes del éxito “Noviembre sin ti”, en el que la voz de Jesús fue acompañada por la 10 mil personas, que siguieron el concierto cantando y gritando.

No faltó el momento romántico, en el cual Bibi, Jesús y Julio complacieron al público con temas como “Creo en ti” y “Vuelve”.

“Les quiero contar una historia. Julio escribe todas nuestras canciones y una vez fue a Miami a colaborar con un compositor, pero ahí estaba una joven, entonces me llamó y me dijo: ‘Hay una chica que te va a encantar’, la escuché y me quedé enamorado”. Fue así como Jesús presentó a Paula Arenas, quien cantó con él “Con la falta que me haces”.

“Gracias, quiero expresarles que hay solo una forma de manifestarle nuestro agradecimiento y es darles gracias por venir, por cantar todas nuestras canciones, las nuevas y las viejas”, dijo Julio, para después revelar que Jesús estaba enfermo y aun así estaba actuar en forma espectacular.

Después dieron la bienvenida a Matisse, cuyos integrantes manifestaron que admiraban a Reik y que los consideraban sus hermanos. Con la banda interpretó “Eres tú”.

“Si me dices que sí” dio paso al ritmo urbano y la gente comenzó a bailar y cantar desde sus butacas; siguió “Un año” y la reacción fue la misma, pero esta vez Jesús dejó que la gente cantara algunas estrofas, y con “Perfecta” cerraron este rítmico bloque.

No podía faltar “Yo quisiera”, en la que alrededor de un centenar de fans alzaron una hoja en la que se podía leer: “Gracias por el tour #ENCAMBIO”.

Fue el turno de Bibi de saludar y agradecer que cantaran los temas de Reik, decir que los quería mucho y que iban a seguir con la fiesta. Y así fue, porque llegó el turno de “Aleluya”, con el acompañamiento de Manuel Turizo.

“Indeciso”, “Amigos con derechos” y “Me niego”, fueron los temas elegidos para el final del concierto, que no bajó de intensidad en ningún instante. “Muchas gracias, Ciudad de México, esto fue un sueño hecho realidad, los amamos y ¡arriba los mexicanos!”, gritó Jesús antes de salir de escena acompañado de Bibi y Julio.