Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 5 de diciembre de 2022?

Exatlón México empieza una nueva semana, y como cada lunes podremos conocer quién gana la fortaleza hoy en las playas de República Dominicana.

En esta ocasión, se vivirán emociones intensas durante la semana, pues llegan nuevos circuitos y competencias y, además, habrá un duelo de leyendas en los que habrá participantes de ediciones anteriores del reality de TV Azteca. Aquí te decimos todo lo que pasará hoy en Exatlón y qué equipo, si azules o rojos, serán los ganadores de la Villa 360°.

Exatlón México: ¿Qué pasará hoy lunes 5 de diciembre?

De acuerdo con el avance de Youtube, esta semana en Exatlón México tanto "Famosos" como "Contendientes" deberán luchar para no perder a ninguna integrante pues son las mujeres quienes están en riesgo en ambos equipos.

Este lunes, el equipo azul tendrá que defender la fortaleza mientras que los rojos pelear por regresar y no quedarse de nueva cuenta en el campamento, y es que cabe mencionar que en lo que va de la temporada, ellos han estado mucho más tiempo fuera que dentro de la Villa 360° por lo que les es indispensable poder pasar una semana más ahí.

Por otro lado, llega un nuevo reto en Exatlón México, pues se jugará el primer torneo de fútbol entre los respectivos equipos y varias leyendas que han estado en la competencia, como por ejemplo: Daniela Reza, Parejita López, Mario Orozco, Pato Araujo, entre otros.

Sin embargo, aparentemente la mala racha para los azules se aparece de nueva cuenta, pues se muestra como Andrea sufre una grave lesión en su pierna e incluso el juego se detiene y ella queda tendida en el piso mientras se queja de dolor. Pese a que se había rumorado su salida por lesión, hasta ahorita no está confirmado y no han dado ningún tipo de diagnóstico para saber si continúa o no en Exatlón México.

Inicia este lunes a las 7:30 p.m. por Azteca UNO. #ExatlónMx pic.twitter.com/UOP8qZcRvA — Exatlón México (@ExatlonMx) December 5, 2022

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 5 de diciembre?

De acuerdo con varias cuentas de spoilers, quien gana hoy la fortaleza de Exatlón México es el equipo rojo, y es que pese a los recientes problemas internos que han tenido y luego de que su compañero fuera el eliminado el pasado viernes 2 de diciembre, los "Famosos" están dispuestos a darles batalla a sus rivales y demostrar que nada puede contra ellos.

Cabe mencionar que esta información aún no está del todo confirmada y todo podría cambiar, por lo que habrá qué esperar a ver el capítulo de hoy para saber quién gana la Villa 360° de Exatlón México.

Exatlón México. ¿Cuándo y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 7:30 pm a través de la señal de Azteca Uno. Puedes ver el programa en vivo en televisión de paga, abierta o desde internet en el sitio web de TV Azteca. Haz clic aquí para ir directamente.