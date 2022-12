Ingrid Coronado revela el duro momento que vivieron sus hijos en el funeral de Fernando del Solar

Ingrid Coronado estuvo en el programa de Yordi Rosado y ahí habló sobre una de las etapas más complicadas que ha vivido al lado de Fernando del Solar.

La conductora actualmente se encuentra en medio de la polémica luego de que su viuda, Anna Ferro, se quedara con toda la herencia de Fernando del Solar de acuerdo con lo que él estipuló en su testamento, pues a sus hijos los dejó prácticamente sin nada. Fue hace unos días que se reveló que Ingrid Coronado habría intentado llegar a un acuerdo con ella sin tener que iniciar un proceso legal, sin embargo, Anna Ferro se negó.

Ahora, Ingrid confirmó que peleará por lo que les corresponde a sus hijos por la vía legal, sin embargo, tras casi cinco meses desde la muerte de Fernando del Solar, la también escritora ha decidido revelar cómo es que sus hijos han afrontado la ausencia de su padre y qué pasó en el funeral del conductor. Esto fue lo que dijo.

Ingrid Coronado revela cómo se enteraron sus hijos de la muerte de Fernando del Solar

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Ingrid Coronado habló sobre el momento en el que sus hijos se enteraron que su padre, Fernando del Solar, había fallecido.

“Cuando llegué la directora me dijo: ‘creo que ya sabe’. Yo había pasado a recoger a Emiliano al trabajo para que fuéramos los dos y, en cuanto nos vio, nos abrazamos y se soltó a llorar”, expresó.

Por otra parte, comentó que su hijo Paolo estaba en casa y fue más fácil que no se enterara por nadie más o que no recibiera la noticia por personas ajenas, sin embargo, la conductora reveló que ambos sufrieron mucho la muerte de Fernando del Solar y lloraron muchísimo, pero también reveló que han sabido llevar el proceso de la mejor manera posible, incluso mejor que ella.

“Recibieron la noticia mal, lloraron muchísimo, pero es sorprendente la capacidad que tienen los niños para levantarse. Podría decirte que a mí me ha costado más trabajo que a ellos”, expresó.

Ingrid Cornando confiesa que sus hijos entraron a escondidas al funeral de Fernando del Solar

Por otro lado, Ingrid Coronado confesó que sus hijos vivieron un momento muy complicado durante el funeral de Fernando del Solar, y es que tuvieron que entrar a escondidas a velar a su padre por consejo de una tanatóloga.

“Por asesoría la tanatóloga me dijo que en el caso de mis hijos en particular, que su papá era una persona pública, teníamos que cuidar que no salieran en los medios de comunicación”, explicó

“Acordamos que yo iba a llegar antes de que abrieran el velorio. Él murió un jueves y yo acordé llegar al día siguiente a las 7 de la mañana. (…) Acordé con Rodrigo Cachero, que era su amigo, y con Aarón, que era su mánager”, expresó Ingrid Coronado.

La presentadora indicó que ella y sus pequeños no estuvieron mucho tiempo en la funeraria, incluso no se quedaron al velorio porque llegaron mucho antes para no ser captados por la prensa.

“Llegamos como 6:30 de la mañana, estuvieron mis niños. Le llevaron una carta para que lo cremaran con la carta y le llevamos flores”, comentó

Asimismo, comentó que era importante que tanto Luciano como Paolo estuvieran ahí y vieran el ataúd de su papá, para que así supieran que era algo real lo que estaba sucediendo.

“Estuvimos como quince minutos en los que sí era importante que ellos vieran el ataúd, para que asumieran que es un hecho. Fuimos como quince minutos y les dije: ‘cuando ustedes estén listos nos vamos’. Me dijeron ‘ya estamos listos’, se despidieron de papá y en ese momento nos fuimos”, relató Ingrid Coronado sobre cómo vivieron sus hijos el funeral de Fernando del Solar.