Kim Seokjin, Jin de BTS, al servicio militar: BigHit emite comunicado; pide a ARMY no caer en estafas

Kim Seokjin, mejor conocido como Jin de BTS; iniciará su servicio militar el 13 de diciembre próximo, es decir, justamente en una semana, por lo que los seguidores se encuentran ansiosos para enviar mensajes de apoyo al cantante, siendo el primer integrante de la banda surcoreana en realizar este deber ciudadano.

En medio del "caos" generado por ARMY ante la ansiedad de la despedida, la agencia de representación de BTS -BigHit- ha emitido un comunicado para solicitar a los fanáticos abstenerse de visitar el centro de reclutamiento, a fin de evitar aglomeraciones, al mismo tiempo que pide no caer en "estadas" de tours para llegar al sitio, pues no son medios oficiales y no están ligados directamente al artista.

El comunicado sobre el alistamiento de Jin al servicio militar dice:

"Nos gustaría agradecer generosamente a los fanáticos que siempre han amado a BTS e informarles sobre el alistamiento de Jin en el ejército. Jin se alista como soldado en servicio activo para cumplir con sus obligaciones del servicio militar. No hay un evento oficial separado el día de la admisión al campo de entrenamiento".

La empresa insistió en evitar visitar el lugar, debido a que ese día también se alistarán otros ciudadanos:





"La ceremonia de entrada en el centro de formación de reclutas es un lugar donde se reúnen muchos soldados y sus familias. Pedimos a los fanáticos que se abstengan de visitar el sitio para evitar accidentes de seguridad debido a la congestión en el sitio. Le pedimos que envíe y anime a Jin solo con su corazón".



"En particular, tenga cuidado de no ser dañado por varios tours o productos de paquetes que usan la propiedad intelectual del artista sin permiso. Planeamos tomar medidas separadas contra las actividades comerciales que usan la PI del artista sin permiso. Pedimos su apoyo y amor hasta el día en que Jin cumpla con su servicio militar y regrese con buena salud. No escatimaremos esfuerzos y apoyo continuo", concluye el escrito.