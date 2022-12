EE.UU.— Wendolee Ayala, quien fuera integrante de la primera generación de La Academia desató la preocupación de sus fans, esto luego de dar a conocer que se encontraba internada en un hospital. La cantante desde el nosocomio grabó un vídeo para explicar su estado de salud y hacerle una petición a sus seguidores.

La Academia. Exparticipante en el hospital, señala que lo importante es que está viva

A través de Instagram, la exacadémica informó a sus fans que había tenido una recaída de salud, lo cual generó que tuviera que ser internada de emergencia, para someterse a diversos estudios médicos.

“Familia gordibuena pues siempre los hago reír, siempre trato de llevar cosas positivas a las redes sociales, pero hoy no es el caso, bueno, sí es el caso porque estoy viva y es lo importante”, inició Wendolee, quien se dejó ver en la cama de un hospital y con suero intravenoso.

En el vídeo compartido en su red social, Wendolee explicó que el lunes pasado después de casi tres años sin tener ataques de epilepsia, éstos regresaron. Aunque decidió ir al hospital luego de que tuvo dos ataques en un solo día.

“Desafortunadamente, el lunes pasado sufrí dos convulsiones. Tengo como muchos de ustedes saben, una condición que es epilepsia, la cual he estado peleando y estudiando los últimos años de mi vida y ya no había tenido crisis convulsivas, hasta este lunes pasado”, detalló la exintegrante de la primera generación de La Academia.

Wendolee Ayala, exintegrante de La Academia hace una petición

La también CEO de Gordibuenas Fiit Club aprovechó su grabación para pedirle a sus seguidores que le mandaran buenos deseos

Asimismo, agradeció a quienes se preocupan por ella: “Les quiero agradecer si tiene una chancita de incluirme en sus oraciones”.

Antes de finalizar, la cantante afirmó que está bajo los mejores cuidados médicos.

“Después de dos años o casi tres años, pues me regresaron y sufrí dos, es la primera vez que me dan dos convulsiones en un día y pues me dejó la verdad, bastante mal, ya me están atendiendo, me están revisando, estoy en las mejores manos de los mejores neurólogos”, aseguró Wendolee.

