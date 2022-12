EE.UU.— Eduin Caz, una vez más desató la preocupación de sus fans luego de que se sincerara y hablará de su estado de salud, el cual en últimas fechas ha atravesado por varios problemas, los cuales han provocado que el cantante tenga que hacer un gran esfuerzo para continuar con su gira con Grupo Firme por varias ciudades de Estados Unidos.

Eduin Caz de Grupo Firme emite preocupante mensaje

El cantante y líder de la agrupación de regional mexicano se dejó ver preocupado y triste, pues a través de sus historias de Instagram ha revelado que tiene problemas de salud.

Eduin Caz confesó que está pasando por un mal momento y debido a las circunstancias en las que se encuentra ha estado algo ausente de las redes sociales.

El intérprete de "Ya supérame" también pidió una disculpa a sus seguidores por no poder hacerlos reír con sus vídeos como acostumbraba.

Aunque pese a todo lo malo que se encuentra afrontando, el cantante afirmó que cumplirá con todos sus deberes profesionales, por lo que como se informó antes, pese a su mal estado de salud, Caz ofrecerá los conciertos ya programados.

“Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonterías y haciéndolos reír… Pero en verdad que no la estoy pasando bien.. Todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional así estaré”, escribió el intérprete de "En tu perra vida".

No obstante, sus fans ha emitido su preocupación y esperan pronto tome un descanso y se atienda, pues el cantante recientemente ha presentado varios problemas de salud después de darlo todo en el escenario.

Tan solo hace unas semanas, Eduin Caz encendió las alarmas luego de compartir unas fotos en las que se le podía ver con una mascarilla que le suministraba oxígeno. Posterior a dichas imágenes, el cantante indicó que recibiendo nebulizaciones para mejorar su respiración

“No se preocupen, plebada, ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho, pero aquí al tiro confirmadísimos los eventos de este fin de semana”, escribió el intérprete de "El Tóxico" para tranquilizar a sus seguidores.

En aquella ocasión, el propio Eduin Caz también reveló que estaba atravesando un problema en los bronquios que, con el frio, se le complica, pero que todo estaba bajo control.

Te puede interesar: 'Canelo'' Álvarez confiesa si corrió a Eduin Caz de los XV de su hija (VÍDEO)