Exproductor Televisa es acusado de abuso a menores; su hijastra lo denuncia (VÍDEO)

Yuri Breña, quien fuera productor de Televisa, fue acusado nuevamente de abuso y acoso sexual; la primera denuncia en su contra se dio en julio de 2022 y aunque el caso no recibió la atención necesaria, ahora de nueva cuenta está tomando fuerza, pues otra de sus víctimas, quien al parecer es su hijastra, decidió romper el silencio y confesar lo que vivió con el reconocido exproductor. Esto es lo que se sabe.

Exproductor de Televisa es acusado de abuso a menores

Fue en Venga La Alegría cuando hace cinco meses, una de las víctimas de Yuri Breña denunció al productor de manera anónima y es que de acuerdo con el testimonio de la joven todo pasó hace más de diez años, pues él era un amigo de su familia y además, ella quería ser modelo y estar en la televisión.

"Fue hace 14 años, hace bastante tiempo, yo tenía 16 años en ese momento, él era muy cercano a la familia, cuando pasó conmigo pues hablé y no tuve una reacción como tal, por parte de nadie. No fue una violación, fue abuso, sí hubo tocamientos, él estaba muy borracho, llegó incluso a meterse forzadamente al cuarto en el que yo estaba, cuando ya me había encerrado".

Sin embargo, en su momento, la joven reveló que lo que hizo que ella hablara sobre el abuso que vivió con Yuri Breña, fue que su sobrina, también menor de edad, estaba pasando por lo mismo que ella, sin embargo, en su caso era mucho más constante y recurrente.

"Mi sobrina, ella era menor de edad en ese momento, y pues me empieza a compartir cosas... se me removió abosolutamente todo, era peor, lo mío fue de una ocasión, pero lo de ella pues era algo recurrente de muchos años para acá."

Asimismo, declaró que sabe que desde muy pequeña comenzó a tomarle fotos sin ropa, por lo que es un caso también de pornografía infantil y además, la indujo a probar sustancias ilegales como drogas y alcohol.

"No dudaría que desde que era muy chiquita y empezó a tomarle fotografías, desnuda, entonces pues esto se convirtió en un tema de pornografía infantil. También la indujo a empezar a fumar marihuana, a tomar alcohol. Cuando empezó con lo de las fotos, ella tenía 12 años".

Por otro lado, la víctima también contó que Yuri Breña comenzó a acosarla cuando se enteró que quería ser modelo y actriz, y con el pretexto de "ayudarla" se aprovechó de ella y del puesto que tenía en Televisa.

"Me decía 'vente yo te ayudo'. Y fue exactamente lo mismo con mi sobrina, yo estoy segura de que hay más víctimas. El llamado es de que por favor alcen la voz. De un año para acá ha sido un suplicio en la fiscalía... no lo han notificado porque él se niega, entonces cada vez que van a su domicilio, o dicen que no está, o que no vive ahí o que no trabaja ahí, ya fueron a tres direcciones diferentes".

Hijastra de Yuri Breña, exproductor de Televisa, lo acusa de abuso sexual

Ahora, tras la denuncia ocurrida hace cinco meses, es dicha sobrina, quien también es hijastra de Yuri Breña, quien está acusando públicamente al exproductor de Televisa por abuso y acoso sexual.

"Imagina que un día tu hogar, el lugar más seguro se convierte en tu infierno... viví abuso de los 12 a los 17 años, de manos de mi padrastro Yuri Breña Otero... soporte en secreto tocamientos, fotografías indecorosas y suministro de marihuana y alcohol, vivía aterrada por lo que ocurría"

La joven asegura que nunca dijo nada por miedo a que el productor de Televisa le hiciera daño a su familia, pues aparentemente la tenía amenazada y por eso soportó todos los abusos.

"Él era capaz de hacerle algo a mi familia si yo decía qué estaba pasando, rompí el silencio para salvarme, pero también para salvar a otras víctimas. Hoy busco justicia y detener a un depredador que siempre pensó que su poder lo volvía intocable, no es justo que los niños y niñas vivamos con miedo en nuestra propia casa"