Víctor Manuelle prepara un show único e irrepetible para sus fans en México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien debutará pasado mañana en la Arena Ciudad de México, anunció ayer que ofrecerá un concierto especial y diseñado para el público mexicano.

“Me preparé para hacer algo exclusivo para ustedes. Ya no lo podré hacer más en el resto de la gira, en Colombia o Perú tendré que hacer ajustes”, confesó en una conferencia.

Tras presentarse a principios de 2022 en el Auditorio Nacional, el cantante ofrecerá su primer concierto en la Arena CDMX, con capacidad para más de 20 mil personas, donde adelantó que pondrá en escena una gran producción con invitados especiales, bailarines y pantallas.

“Tengo entendido que soy el primer salsero que se presenta ahí y estoy seguro de que no voy a defraudar al público”, dijo.

Recordó sus primeras visitas a México como cantante, actuando en pequeñas discotecas y sin poder imaginar que un día se subiría al escenario del Auditorio Nacional o la Arena CDMX.

“Tener este reto es sumamente lindo para mí. He visto cómo ha evolucionado el género en México y también mi trabajo”, dijo.

Tras actuar en escenarios icónicos del país, aseguró que todavía le quedan muchos sueños por cumplir y que está convencido de que le esperan cosas maravillosas.

“Pero no me pongo metas para no decepcionarme", indicó el salsero.

Víctor Manuel Ruiz Velázquez, conocido por su nombre artístico, ofrecerá al público su último trabajo, “Lado A Lado B”, un disco con el que siempre soñó.