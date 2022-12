Laura Flores sorprende al quitarse la peluca en pleno programa en vivo: Vídeo

EE.UU.— Laura Flores es una de las pocas actrices que sin mayor problema ha hablado de los arreglos estéticos que se ha realizado. Incluso hace unos meses en una entrevista habló a detalle de la operación que se hizo en su zona íntima. Sin embargo ahora la actriz volvió a causar el asombro al revelar que su rubia cabellera era una peluca.

La también cantante se dejó ver tal y como es, luego de sentirse motivada por la acción de una conductora, quien se sinceró y en un programa en vivo contó que ella se sentía fea por su tipo de cabello.

Fue durante una emisión de Despierta América que Francisca Lachapel hizo una revelación que conmovió a sus compañeros y la audiencia.

La conductora originaria de República Dominicana inició comentando que modificaría su imagen, pero no se haría un cambio de look, sino que tendría una "reconciliación" con su pasado y su verdadero yo.

Francisca Lachapel prosiguió contando que cuando era niña se sintió “fea” a causa de su cabello rizado, por lo que siempre quiso tenerlo lacio, pues ella pensaba que para “poder ser bella” debía tener el cabello alisado.

“No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior", detalló la presentadora de TV en el programa.

Fue así como en plena transmisión en vivo la conductora se cortó un mechón de su cabello, el cual lucía lacio.

Tras esta acción, Francisca Lachapel reiteró que tomo tal decisión para iniciar “su mejor versión” y conocer a “la Francisca que Dios mandó a este mundo”.

El corte que se hizo la dominicana generó que varios internautas reaccionarán y se solidarizaran con ella. Aunque nadie imaginó que este gesto motivaría a Laura Flores.

Laura Flores usa peluca, ¿tiene alguna enfermedad?

Estando en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la actriz, quien se encontraba como conductora de dicho show, comentó lo que hizo su colega Francisca Lachapel en una emisión de Despierta América.

Laura Flores destacó que se sintió muy conmovida con la acción de la conductora de República Dominicana, quien habló y dio muestra de dejar atrás los prejuicios que tuvo con respecto a su cabello natural.

"Ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que, la verdad, me conmovieron muchísimo; nos mandó un mensaje superlindo, profundo", comentó la actriz mexicana.

Sin embargo, de forma inesperada, la también cantante de 59 años, decidió quitarse su peluca frente a las cámaras y mostrar su realidad.

“Como en esta vida hay que andar ligero de peso yo les voy a decir que yo también he decidido…", expresó al mismo tiempo que deja ver su cabello corto y natural.

Si bien sus compañeros del programa emitieron aplausos, mientras le decían que sin la peluca luce “muy linda”, algunos internautas sintieron curiosidad sobre si padece alguna enfermedad que la haya orillado a usar peluca.

Desafortunadamente, Laura Flores se encuentra pasando un mal momento, pues su marido se encuentra delicado de salud.

Mediante un par de entrevistas con distintos medios, la actriz con lágrimas en el rostro dijo que está “desesperada” debido al delicado estado de salud de Matthew Flannery, su esposo quien padece inmunodeficiencia común variable.

Asimismo, el pasado 22 de noviembre, la actriz indicó que, debido a dicho desorden del sistema inmune, su marido se encontraba “bastante delicado” e internado en un hospital de Estados Unidos.

“[Él] tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática y también un problema con el duodeno”, informó en entrevista con el programa "Ventaneando".

Flannery, quien se casó con Laura Flores en octubre de 2019, actualmente está siendo sometido a un tratamiento para que su hígado y páncreas “vuelvan a funcionar”.

“Él sabe que tiene que cuidar su sistema inmunológico por medio de gammaglobulina, que es una dosis mensual que tiene que tomar forzosamente por vía venosa, pero muchas veces, a pesar de esa dosis, se presentan fallas en el funcionamiento [de su cuerpo]”, detalló Laura.