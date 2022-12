CIUDAD DE MÉXICO.— Laura G es una de las conductoras estelares del programa "Venga la Alegría". Asimismo, la regiomontana ha logrado posicionarse como uno de los talentos de TV Azteca, sin embargo, a pesar de "tener un lugar" en la televisora del Ajusco, le habrían prohibido la entrada a un evento al que presuntamente sí habrían asistido sus compañeros del matutino.

Le prohiben a Laura G la entrada a evento de TV Azteca, afirma periodista

Desde la partida de Sandra Smester, exdirectora de contenido general de TV Azteca, se ha rumoreado mucho sobre el despido de varios conductores de "Venga la Alegría".

De acuerdo con distintos rumores, la ahora integrante de Telemundo tiene planes de llevarse a varios presentadores del matutino de TV Azteca a la televisora estadounidense. Con la salida del productor Dio Lluberes, las especulaciones han aumentado y recientemente se ha dicho que Laura G está contemplada en las propuestas de Sandra Smester.

Sin embargo, hasta el momento la exconductora de "Televisa" no se ha pronunciado al respecto sobre si próximamente dejará "VLA" para irse a Telemundo. Lo que sí ha hecho Laura es asistir a los eventos de fin de año de la televisora del Ajusco.

Reciente, se dio el encendido del árbol de Navidad de la empresa, pero en dicho evento, la también locutora vivió un mal momento, pues le impidieron la entrada.

Según lo narrado por el periodista Gabriel Cuevas, los guardias de la empresa de Ricardo Salinas Pliego no le permitían el acceso debido a que no llevaba su gafete, por lo que le indicaron que sin éste no podría entrar pese a que es una de las figuras más conocidas de la empresa.

"Fue el encendido del árbol y estuvo por aquí mi querida Laura G, y les voy a contar un chismecito muy coqueto porque Laura es mi hermana", comenzó diciendo el también reportero de "Venga la Alegría".

Cuevas prosiguió explicando que para entrar a la empresa del Ajusco hay varios filtros: "Por ejemplo, a mí me pasa muy constantemente que cuando meto mi coche al estacionamiento me piden mi gafete para que los policías se den cuenta de que sí soy empleado".

Tras detallar como es la seguridad que se tiene en la televisora del Ajusco, el periodista continuó narrando cómo fue que le prohibieron la entrada a Laura G.

"Y entonces que mi tía Laura G ayer olvida su gafete y que no me la dejaban entrar, entonces pues John, que es su asistente, se empodera y que se mete a buscar un gafete para que entrara porque el poli no la conocía, yo dije '¿pero cómo?'... Venía caminando, porque sólo venía al evento y yo la estaba esperando y resulta que no podía entrar porque olvidó el gafete y el poli, en todo su derecho y haciendo su trabajo, no la dejaba entrar ", puntualizó 'Gabo'.

"La verdad es que cuando ya te enamoras de los polis y los enamoras, ya no te piden tu ID, como a mí, pero en este caso sí se lo pidieron a Laura que fue una de las invitadas... Al final, la dejaron entrar porque su asistente le solucionó el 'Jesús'", finalizó Cuevas.

Cabe destacar que difícilmente los guardias de seguridad no reconocieron a Laura G, pues además de trabajar en TV Azteca desde hace años, es una de las conductoras mexicanas que se ha visto involucrada en polémicas que se han hecho virales y que incluso perduran, pues solo basta recordar el escándalo con Carlos Loret de Mola, pero ésto simplemente cumplieron con su trabajo.

