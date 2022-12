Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings, reacciona a supuesta relación con su manager

Pee Wee, exvocalista de los Kumbia Kings, se encuentra en medio de la polémica, luego de que una revista de circulación nacional asegurara que no sólo tenía una relación sentimental con su representante, Pepe Rincón, sino que se habían casado en secreto hace ya tres años.

De acuerdo con la información publicada el pasado martes, el cantante y Rincón habrían iniciado su relación en 2017 y tras dos años juntos decidieron convertirse en esposos y mudarse a Texas, para evitar que su amor saliera a la luz.

Aunque ninguno de los dos había hecho ninguna declaración al respecto, esta tarde Pepe Rincón rompió el silencio y entrevista para el programa "Ventaneando" explicó que todo lo que la revista cuenta es completamente falso: "Lo que está revista publica es una completa difamación", dijo.

Asimismo, adelantó que emprenderá acciones legales contra el medio de comunicación y que piensa llegar hasta las últimas consecuencias:

"Vamos, obviamente, a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales). Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias", agregó.

Antes de finalizar con la plática, Pepe también reveló cuál fue la reacción del artista al enterarse su supuesto matrimonio y dejó en claro que para Pee Wee este tema es tan irrelevante que no piensa hacer nada al respecto.

"Nos atacamos de la risa. Me dice él: 'a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones'", finalizó.