EE.UU.— La relación de Gerard Piqué y Clara Chia Marti sin duda es un tema polémico el cual es capaz de propiciar acaloradas discusiones. Tal es el caso de la "pelea" en la que se enfrascaron la conductora de TV Adamari López y la Miss Universo Andrea Meza, quienes al hablar del romance de los españoles terminaron protagonizando un incómodo momento en pleno programa en vivo.

Adamari López se ''pelea'' con la Miss Universo Andrea Meza en plena transmisión en vivo

Fue durante una emisión del programa "Hoy Día" en el que los presentadores del show opinaron sobre el romance entre el ex de Shakira y la joven de 23 años estudiante de Relaciones Públicas. Sin embargo, esto derivó en que Adamari López y Andrea Meza protagonizaron una discusión, debido a que la Miss Universo "defendió" a Clara Chia Marti.

En un vídeo compartido en redes sociales se mostró el momento en el que los conductores hablaban sobre la presunta ruptura entre Piqué y su joven novia, por lo que la exactriz señaló que Clara Chia no debió sostener un romance con Gerard sabiendo que todavía estaba con Shakira.

“Ella sabía que estaba dentro de una relación, se pudo haber esperado y no haber aceptado salir con él, en vez de aceptar salir con un hombre con una relación de 12 años con una mujer”, externó la presentadora de TV.

Sin embargo, la opinión de Adamari López aparentemente le disgustó a la Miss Universo, por lo que está salió "en defensa" de la joven de 23 años indicando que a quien deberían recriminar es a Piqué no a Clara Chia Marti.

“¿Quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre ‘no tú estás bien, tu tranquilo, si a ti te coquetea, pues ni modo’”, puntualizó la Reina de belleza.

Pero este comentario solo generó que la exactriz con evidente molestia le respondiera a la modelo que Clara Chía en gran medida era responsable de la separación entre el exfutbolista y la cantante.

“Yo no estoy diciendo que él está bien, tampoco ella, o sea, una mujer que entra en una relación, sabiendo que tiene una relación con otra mujer, no es una roba maridos, pero está mal”, expreso Adamari, quien no pudo esconder su enojo.

Finalmente, la actriz puntualizó que la actual novia de Piqué sí actuó de manera incorrecta: “Es una mujer que no tiene principios", debido al fuerte comentario de Adamari López, la modelo prefirió guardar silencio.

Esta acalorada discusión en pleno programa en vivo generó la tensión en el foro, por lo que los demás conductores no pudieron ocultar lo incomodos que se sintieron.

