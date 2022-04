Coldplay en México: adolescente toca "Gravity" con la banda

Bernardo Santos quería cumplir un sueño en el concierto de Coldplay en Monterrey. El joven de 17 años llevó una cartulina que decía “Can I play Gravity on the piano with you?” (”¿Puedo tocar Gravity en el piano con ustedes?”).

Alguien lo levantó en hombros mientras las personas de su alrededor coreaban “Sí se puede” para llamar la atención de la agrupación británica... Y sí se pudo.

"Gravity" de Coldplay

La banda de Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion realiza su tour Music of the Spheres en México. La del sábado fue su segunda fecha en el país. Fue un concierto de sorpresas, pues Coldplay también hizo un homenaje a Vicente Fernández al cantar "El Corrido de Monterrey".

El músico Chris Martin ayudó al joven a subir al escenario del estadio BBVA y dijo “Ven conmigo”. Después de preguntarle qué quería tocar, comentó “We’re gonna sing un viejo canción”, pues Gravity es una pieza de 2005 del álbum X&Y, el tercero de estudio de Coldplay.

Después de darle algunas instrucciones para que tocara lento en el piano, Bernardo inició la melodía y Chris Martin sonrió con sorpresa al escucharlo. Tomó el micrófono y entonó: “It’s been a long time coming / Such a long, long time”.

Coldplay en México cumple un sueño

“Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias”, escribió más tarde Bernardo en su cuenta de Twitter, acompañado de uno de los videos donde fue captado tocando el piano en el estadio.

El joven originario de Aguascalientes fue aclamado por el público por su suerte y su habilidad musical, en redes sociales diversos usuarios lo felicitaron.