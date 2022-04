Critican presentación de ''No se habla de Bruno'' en los Óscar 2020

LOS ÁNGELES.- "We Don't Talk About Bruno/ No se habla de Bruno" puso a bailar a los asistentes a los Óscar con un amplio elenco encabezado por Luis Fonsi y Becky G. Aunque usuarios de redes sociales criticaron la presentación.

El tema más conocido de "Encanto" -que acababa de hacerse con el Óscar a mejor película de animación- fue uno de los momentos musicales más destacados de la gala con una coreografía llena de color y ritmo latino.

Stephanie Beatroz, la voz de Mirabel, Mauro Castillo (Félix), Diane Guerrero (Isabela), Carolina Gaitán (Pepa) y Adassa (Dolores), participaron en un número en el que los intérpretes se mezclaron con los espectadores mientras bailarinas se subían a algunas de las mesas que rodeaban el escenario y en las que estaban algunos de los nominados de la edición.

El reparto de #Encanto interpreta por primera vez en directo 'No se habla de Bruno' (We Don't Talk About Bruno). Con Becky G, Megan Thee Stallion y Luis Fonsi. uD83CuDF3AuD83DuDC96 #Oscars pic.twitter.com/bMsquPZfQm — Pablo J. Nieto (@pablonesflis) March 28, 2022

Memes por presentación de ''No se habla de Bruno" en los Óscar 2022

Aunque usuarios de redes sociales estaban emocionados por escuchar el mayor éxito de ''Encanto'' en los Óscar 2022, tras la presentación las plataformas sociales se llenaron de memes y quejas por el número musical.

Los internautas criticaron que se haya dado mayor enfoque a Becky G, Luis Fonsi y a Megan Thee Stallion, dejando en segundo plano a los actores que dieron voz a los personajes de la película inspirada en Colombia.

¡¡Traiganme a la persona que le metió a No se habla de bruno un rap de Megan!! ¡¡Ella ni es latina tantos raperos latinos y metes a una gringa en una canción que es de una pelicula de LATINOAMERICA!! #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/rVUQwNp7q3 — Cute!Niall_is_Cute (@StarkRogersMoff) March 28, 2022

Borremos de nuestras mentes esa horrible versión de "No se habla de Bruno" pic.twitter.com/5GwZwbX6h6 — Maca V (@MacaVx) March 28, 2022

Yo solo estaba esperando "no se habla de Bruno" para que al final me la yanquinizaranuD83DuDE12#Oscars pic.twitter.com/o4f4OB9t8p — ?E???a??l?uD83CuDF19 (@lizzzy90pm) March 28, 2022

Yo escuchando la versión de No se habla de Bruno de los #Oscars pic.twitter.com/sZKDbwxYLC — uD83CuDF19 Victor |Moon Knight Era (@VictorO51283416) March 28, 2022

Viendo la performance de No se habla de Bruno en los Oscar

Al principio // Al final #AcademyAwards #Encanto pic.twitter.com/PdhoL7wGS0 — Mitsuko (@Sotoma0407) March 28, 2022

Los actores de encanto viendo que los mandaron atrás del escenario para enfocar a Luis Fonsi y Becky G en No Se Habla de Bruno #Oscars #WeDontTalkAboutBruno pic.twitter.com/Pc8WzGKFQ5 — Yeiner (@yeinercometa) March 28, 2022

''No se habla de Bruno", la canción más escuchada

El tema, producido por Lin-Manuel Miranda, alcanzó el cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100, que hasta ahora solo habían conseguido "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "The Lion King" (agosto de 1994), y "Colors of the Wind", de Vanessa Williams para "Pocahontas" (agosto de 1995).