Mexicanos en los Óscar 2022: ¿quiénes fueron y cómo les fue? (FOTOS)

¿Quiénes fueron los mexicanos en los Óscar 2022 y cómo les fue?

MÉXICO.- Eugenio Derbez se subió al escenario del Teatro Dolby de Los Angeles para recibir junto con todo el elenco de "CODA" la estatuilla a la mejor película de la edición 94 de los Premios Oscar.

Y es que "CODA" se llevó las tres categorías en las que estaba postulada. Primero, en uno de los momentos más emotivos de la noche, Troy Kotsur, quien es sordo, ganó como mejor actor de reparto. Luego, Siân Heder, ganó por mejor guión adaptado. Ya desde la llegada captaron la atención de las cámaras, pues el filme partía entre los favoritos. Y ahí, en las fotos de la alfombra roja estaba Derbez.

"CODA": ¿qué ganó Eugenio Derbez?

"Tenemos un chat en donde nos escribimos todos los días, yo fui el primero en llegar (a la alfombra) y dije: no voy a caminar por la alfombra roja hasta que lleguen todos", dijo el comediante.

"Llegué con la directora y le dije que tiendo a buscar la comedia porque es lo mío, pero que no me dejara, de repente hay momentos donde busco la comedia. Tuve participaciones mucho más largas y las tuvimos que cortar.

"Lo que más me emociona es estar aquí con gente que vi desde que era niño (yo decía) algún día quiero estar allí. Cuando tenía cuarenta años juré que nunca se iba a dar, decidí retomarlo tarde, pero nunca es tarde", dijo a su paso por la alfombra roja el actor de 60 años.

Carlos López Estrada, en los Óscar 2022 con "Raya y el último dragón"

Derbez no fue el único mexicano. Carlos López Estrada, codirector de la película de animación "Raya and the last Dragon" también pasó por la alfombra roja, nominada a película de animación en una contienda que fue ganada por "Encanto".

A su paso por el lugar, el director lució un traje en tonos verde y negro con un pin de un nopal representando su origen.

"Estoy muy emocionado, me llena de alegría ver que el trabajo de todo mi equipo sea reconocido de esta forma. Mi familia por ahí anda, muy feliz la verdad. Cada vez somos más. Espero que sigan creciendo los proyectos que estén presentados acá y muy contento de compartir con Eugenio (Derbez), con Guillermo (Del Toro)".

El director agregó que le gustaría trabajar en México, pero mientras tanto se dijo contento de estar allí acompañado por su madre, la productora de televisión Carla Estrada y su pareja, Kelly Marie Tran.

Mexicanos en los Óscar: Guillermo del Toro y "El callejón de las almas perdidas"



Guillermo del Toro también estuvo en la ceremonia. El mexicano no desfiló por la alfombra roja, pero compartió fotos del evento a través de sus redes sociales. Su película "El callejón de las almas perdidas" estuvo postulada como mejor película.



El cineasta compartió imágenes al lado de su esposa, Kim Morgan, y usó, al igual que otros asistentes, un lazo azul en la solapa en apoyo a los refugiados de Ucrania.

First pause!! Awards for Sound and Documentary!!!

Carmen Salinas y Felipe Cazals, los mexicanos en el "in memorian" de los Óscar 2022

Otro momento en el que hubo presencia mexicana en el escenario del Teatro Dolby fue durante el "in memorian". Entre las fotografías de actores fallecidos apareció la imagen de la actriz Carmen Salinas y del director Felipe Cazals, ambos mexicanos fallecidos durante el año pasado. Casalz fue director de filmes como ''Canoa'', ''Las Poquianchis'', ''Los motivos de Luz''.