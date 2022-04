Óscar 2022: Lista de nominados y ganadores al momento

MÉXICO.- Este domingo 27 de marzo se realizó la entrega 94 de los Premios Oscar; la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas de Hollywood, ''CODA'', como mejor película y 'Dune'' con más premios, fueron las grandes ganadoras de la noche.

Además, Jane Campion por ''The power of the dog'' obtuvo el premio como mejor dirección; mientras que Will Smith y Jessica Chastain se quedaron con los galardones a mejor actor y actriz respectivamente. Troy Kotsur obtuvo el premio a mejor actor de reparto y Ariana DeBose fue la Mejor Actriz de Reparto.

Lista de ganadores del Óscar 2022

Mejor Película

''Belfast''— Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik y Tamar Thomas

''CODA''— Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger

''Don’t look up''— Adam McKay y Kevin Messick

''Drive my car''— Teruhisa Yamamoto

''Dune''— Mary Parent, Denis Villeneuve y Cale Boyter

''King Richard''— Tim White, Trevor White y Will Smith

''Licorice pizza''— Sara Murphy, Adam Somner y Paul Thomas Anderson

''Nightmare Alley''— Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Bradley Cooper

''The power of the dog''— Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning y Roger Frappier

''West side story''— Steven Spielberg y Kristie Macosko Krieger

Mejor Director

Paul Thomas Anderson — ''Licorice pizza''

Kenneth Branagh — ''Belfast''

Jane Campion — ''The power of the dog''

Ryûsuke Hamaguchi — ''Drive my car''

Steven Spielberg — ''West side story''

Jane Campion, por ''The power of the dog'', hace historia con su #Oscar a mejor dirección, es apenas la tercera mujer en obtener el premio.



Por segundo año consecutivo el premio se queda en manos de una mujer.



— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 28, 2022

Mejor Actor

Javier Bardem — ''Being the Ricardos''

Benedict Cumberbatch — ''The power of the dog''

Andrew Garfield — ''Tick, Tick … Boom!''

Will Smith — ''King Richard''

Denzel Washington — ''The Tragedy of Macbeth''

Mejor Actriz

Jessica Chastain — ''The Eyes of Tammy Faye''

Olivia Colman — ''The Lost Daughter''

Penélope Cruz — ''Madres Paralelas''

Nicole Kidman — ''Being the Ricardos''

Kristen Stewart — ''Spencer''

Mejor Actor de Reparto

Ciarán Hinds — ''Belfast''

Troy Kotsur — ''CODA''

Jesse Plemons — ''The Power of the Dog''

J.K. Simmons — ''Being the Ricardos''

Kodi Smit-McPhee — ''The Power of the Dog''

Troy Kotsur hace historia y se convierte en el primer actor sordo en ganar un #Oscar.



Obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en “CODA” .



— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 28, 2022

Mejor Actriz de Reparto

Jesse Buckley — ''The Lost Daughter''

Ariana DeBose — ''West Side Story''

Judi Dench — ''Belfast''

Kirsten Dunst — ''The power of dog''

Aunjanue Ellis — ''King Richard''

Ariana DeBose gana el #Oscar a Mejor Actriz de Reparto, al igual que lo hizo hace 60 años Rita Moreno con el mismo personaje: ''Anita'' de 'West Side Story'. #Oscars



— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 28, 2022

Mejor Guión Original

Kenneth Branagh — ''Belfast''

Adam McKay y David Sirota — ‘’Don’t look up’’

Zach Baylin — ''King Richard’''

Paul Thomas Anderson — ‘’Licorice Pizza'’

Joachim Trier y Eskil Vogt — “The Worst Person in the World”

Mejor Guión adaptado

Jane Campion — ''The Power of the dog''

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth — ''Dune''

Sian Heder — ''CODA''

Maggie Gyllenhaal — ''The Lost Daughter''

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe — ''Drive My Car''

Mejor Película Animada

‘’Encanto’’ — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer

‘’Flee’’ — Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

‘’Luca’’ — Enrico Casarosa y Andrea Warren

‘’The Mitchells vs. The Machines’’ — Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller y Kurt Albrecht

‘’Raya and the Last Dragon’’ — Don Hall, Carlos López Estrada, Osnar Shurer y Peter Del Vechi

Mejor Película Internacional

''Drive My Car'' - Japón) — Ryusuke Hamaguchi

''Flee'' (Dinamarca) — Jonas Poher Rasmussen

''The Hand of God'' (Italia) — Paolo Sorrentino

''Lunana: A Yak in the Classroom'' (Bután) — Pawo Choyning Dorji

''The Worst Person in the World'' (Noruega) — Joachim Trier

Mejor largometraje Documental

''Ascension'' — Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy y Nathan Truesdell

''Attica'' — Stanley Nelson y Traci A. Curry

''Flee'' — Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

''Summer of Soul'' (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) –— Questlove, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein

''Writing with Fire'' — Rintu Thomas y Sushmit Ghosh

Mejor cortometraje Documental

''Audible'' — Matthew Ogens y Geoff McLean

''Lead Me Home'' — Pedro Kos y Jon Shenk

''The Queen of Basketball'' — Ben Proudfoot

''Three Songs for Benazir'' — Elizabeth Mirzaei y Gulistan Mirzaei

''When We Were Bullies'' — Jay Rosenblatt

Mejor cortometraje

‘’Ala Kachuu’’ -— Take and Run – Maria Brendle y Nadine Lüchinger

‘’The Dress’’ — Tadeusz Lysiak y Maciej Slesicki

‘’The Long Goodbye’’ — Aneil Karia y Riz Ahmed

‘’On My Mind’’ — Martin Strange-Hansen y Kim Magnusson

‘’Please Hold’’ — K.D. Dávila y Levin Menekse

Mejor cortometraje animado

''Affairs of the Art'' — Joanna Quinn y Les Mills

''Bestia'' — Hugo Covarrubias y Tevo Díaz

''BoxBallet'' — Anton Dyakov

''Robin Robin'' — Dan Ojari y Mikey Please

''The Windshield Wiper'' — Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Mejor banda sonora

''Don't Look Up'' — Nicholas Britell

''Dune'' — Hans Zimmer

''Encanto'' — Germaine Franco

''Madres paralelas'' — Alberto Iglesias

''The Power of the Dog'' — Jonny Greenwood

Mejor Canción Original

“Be Alive” de King Richard — Beyoncé y DIXSON

“Dos Oruguitas”de Encanto — Lin-Manuel Miranda

“Down To Joy” de Belfast — Van Morrison

“No Time To Die” de No Time to Die — Billie Eilish y Finneas O'Connell

“Somehow You Do” de Four Good Days — Diane Warren

Mejor sonido

‘’Belfast’’ — Denise Yarde, Simon Chase, James Mather, Niv Adiri

‘’Dune’’ — Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett

‘’No Time to Die’’ — Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey, Mark Taylor

‘’The Power of the Dog’’ — Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb

‘’West Side Story’’ — Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson, Shawn Murphy

Mejor Fotografía

''Dune'' — Greif Fraser

''Nightmare Alley'' — Dan Laustsen

''The Power of the Dog'' — Ari Wegner

''The Tragedy of Macbeth'' — Bruno Delbonnel

''West Side Story'' — Janusz Kaminski

Mejor diseño de producción

‘’Dune’’ —Diseño de Producción: Patrice Vermette. Decorados: Zsuzsanna Sipos

‘’Nightmare Alley’’ — Diseño de Producción: Tamara Deverell. Decorados: Shane Vieau

‘’The Power of the Dog’’ — Diseño de Producción: Grant Major. Decorados: Amber Richards

‘’The Tragedy of Macbeth’’ — Diseño de Producción: Stefan Dechant. Set Decoration: Nancy Haigh

‘’West Side Story’’ — Diseño de Producción: Adam Stockhausen. Decorados: Rena DeAngelo

Mejor Edición

''Don't Look Up'' — Hank Corwin

''Dune'' — Joe Walker

''King Richard'' — Pamela Martin

''The Power of the Dog'' — Peter Sciberras

''Tick, Tick … Boom!'' — Myron Kerstein y Andrew Weisblum

Mejor Diseño de Vestuario

''Cruella'' — Jenny Beavan

''Cyrano'' — Massimo Cantini Parrini y Jacqueline Durran

‘’Dune’’ — Jacqueline West y Robert Morgan

''Nightmare Alley'' — Luis Sequeire

''West Side Story'' — Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería

‘’Coming 2 America’’ — Mike Marino, Stacey Morris, y Carla Farmer

‘’Cruella’’ — Nadia Stacey, Naomi Donne, y Julia Vernon

‘’Dune’’ — Donald Mowat, Love Larson, y Eva von Bahr

‘’The Eyes of Tammy Faye’’ — Linda Dowds, Stephanie Ingram, y Justin Raleigh

‘’House of Gucci’’ — Göran Lundström, Anna Carin Lock, y Frederic Aspiras

Mejores Efectos Especiales