Christian Nodal desata el enojo de sus fans; no llegó a un concierto en Medellín

COLOMBIA.— Christian Nodal no llegó al concierto que estaba programado para realizarse este 26 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Después de casi ocho horas de espera en medio de un aguacero, miles de personas fueron informadas de que el cantante no alcanzó a llegar a la ciudad. Su forma de excusarse desató el enojo de los asistentes.

Christian Nodal no llegó al concierto en Medellín

Con un enorme disgustó se pronunciaron las más de diez mil personas que llegaron este pasado sábado 26 al estadio Atanasio Girardot para escuchar a Christian Nodal, encargado de cerrar un espectáculo, pero al final no se presentó.

Tras horas de retraso, los asistentes indicaron que los organizadores mostraron un vídeo en el que el cantante se excusaba por no alcanzar a llegar, lo que como era de imaginarse desató la rabia del público que empezó a insultarle y a lanzar sillas y mesas a la tarima.

Por su parte, una de las asistentes señaló a un medio local que los organizadores sabían desde el inicio que Nodal no llegaría, sin embargo, esperaron hasta la madrugada para decirles.

"La logística estaba muy desorganizada y movieron los tiempos. Los organizadores ya sabían que Nodal no se iba a presentar... Los artistas salieron retrasados, más de una hora. Cuando era el turno de Nodal, salió Jessi Uribe de la nada y la gente se molestó y empezó a pedir a Nodal. Pensamos que al ser el artista principal, sería el último en salir, pero lo único que hicieron fue poner un vídeo. Nadie nos dio explicaciones ni nos dio la cara", expresó la asistente muy molesta a RCNradio.

El aguacero fue tan grande, no paró de llover en toda la noche, la gente de palcos sin escampadero alguno.

Nodal se disculpa con sus fans por no llegar al concierto en Medellín

En el vídeo que los organizadores mostraron se escucha a Nodal ofreciendo disculpas a los asistentes. El intérprete de "Botella tras botella" indicó que tuvo problemas en la conexión de los vuelos y aseguró que su equipo de trabajo y su mariachi estaban listos para la presentación. Asimismo, señaló que los empresarios hicieron un gran trabajo, pero las cosas no salieron como estaban planeadas, al final les deseó que disfrutaran el resto de la noche.

"He intentando llegar a 'Medallo' de todas las maneras posibles, no he podido tomar dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero que comprendan que se salió de nuestras manos y control. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable. Desgraciadamente, las cosas no salieron como esperaban (...). Los amo mucho. Espero que disfruten mucho el resto de su noche. Muchas gracias", puntualizó el exnovio de Belinda.

De igual modo, Christian Nodal publicó un vídeo en sus historias de Instagram disculpándose por no poder llegar a la ciudad, aduciendo problemas con sus vuelos.

