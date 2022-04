Christian Nodal es captado con una misteriosa y bella mujer en un restaurante

EE.UU.— Christian Nodal parece que ya olvidó a Belinda, pues recientemente fue captado en un restaurante disfrutando de la compañía de una misteriosa mujer rubia, quien por supuesto no era la intérprete de "Sapito" Si bien en un principio se rumoreó que podría tratarse de María Fernanda Guzmán, su exnovia, al parecer la joven sería la nueva "conquista" del cantante.

Captan a Nodal junto a una misteriosa mujer en un restaurante

Aunque los Nodeli, es decir, los fans de Christian Nodal y Belinda mantenían la esperanza de que los cantantes volvieran a estar juntos y continuaran con sus planes de boda, todo parece indicar que ese sueño se ha esfumado. Pues a través de una grabación compartida en redes sociales se evidenció al intérprete de "Botella tras botella" con otra mujer.

En el vídeo que grabado un supuesto fan que se encontraba en el mismo restaurante que Nodal, dejó ver al cantante en compañía de una joven rubia distinta a Belinda.

La misteriosa y bella mujer atrajo las miradas y no solo por estar sentada junto al exprometido de la actriz de "Bienvenidos a Edén", también por su parecido con la intérprete de “Egoísta” y con la modelo que eligió Christian para su video de su tema “Ya no somos, ni seremos”.

Tras la difunsión de este vídeo, internautas señalaron que el cantante tuvo una "cita" en el restaurante Nusr-Et Steakhouse en Beverly Hills, conocido por sus cortes de carne.

Mimoso y Coque Muñiz ? Se viene una colaboración?? uD83EuDD23uD83DuDE02uD83EuDD23uD83DuDE02uD83DuDE02

Ya en serio hermanas, resulta que #ManuelCenteno andaba en BEVERLY HILLS en el restaurant Nusr-Et Steakhouse Carítsimo Por ciertaaaa !! Y q se encuentra a #Nodal qué andaba acompañado por una BLONDE misteriosa!! uD83EuDD14 uD83EuDDD0 pic.twitter.com/E3l2sAtbmr — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) March 27, 2022

Sobre la joven que lo acompañó a aquel prestigioso lugar, hasta el momento no se sabe quién es y mucho menos qué relación tiene con el cantante, pero algunos señalan que podría tratarse de su nueva conquista, además de destacar que es "su tipo", pues tiene un estilo similar al de su exnovia, Belinda.

Cabe destacar que hasta el momento ni Christian Nodal ni Belinda han revelado las razones por las que decidieron finalizar su noviazgo y compromiso, pese a asegurar que estaban muy enamorados y convencidos de querer pasar el resto de sus días juntos.

¿Nodal ya salía con alguien antes de terminar con Belinda?

No es la primera vez que exhiben a Christian Nodal con una mujer que no era Belinda. Anteriormente, mediante una grabación se mostró al cantante que presuntamente pasó el 14 de febrero con su ex novia, María Fernanda Guzmán. En el clip, se muestra a Nodal presuntamente cenando con su ex en un restaurante de la ciudad de Guadalajara.

Este vídeo desató la crítica y los comentarios contra el intérprete de "Adiós amor", pues dos días antes (12 de febrero) anunció a través de sus redes sociales el fin de su relación con la cantante y actriz.

Es importante mencionar que, hasta el momento no se ha confirmado si las personas del vídeo efectivamente son Nodal y su ex, pues la grabación es poco nítida y aunque hay similitud entre Christian Nodal y María Fernanda Guzmán, no es posible apreciarlos con claridad.