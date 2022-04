Me Caigo de Risa: Mariana Echeverría revela si le cae mal Mariazel

Me Caigo de Risa es uno de los programas de comedia más famosos de Televisa. El reality, que está conducido por Faisy, ha tenido varias temporadas y gracias a su éxito, se ha convertido en uno de los favoritos del público. Sin embargo, en los últimos meses, se ha rumorado sobre una supuesta rivalidad entre Mariana Echeverría y Mariazel, pero ¿en verdad hay una mala relación? Mariana ha respondido por fin a la polémica. Esto fue lo que dijo.

Me Caigo de Risa: ¿Mariana Echeverría y Mariazel no se llevan bien?

Fue a través de una dinámica de preguntas en Instagram que Mariana Echeverría habló sobre su relación con Mariazel, pues uno de sus seguidores le cuestionó si se llevaban bien o no, a lo que ella respondió que es Faisy quien provoca que la gente crea que existe un problema entre ambas.

"No hay ningún conflicto entre Mariazel y yo. Es Faisy el que produce ese odio hacia el televidente, pero me encantaría invitar a Faisy a que diera una respuesta acerca de esto, porque él es el que hace el conflicto."

Por otro lado, la esposa del portero del América, Óscar Jiménez, también emitió su opinión sobre los chistes que hace Faisy respecto a su físico durante el programa de la "familia disfuncional" y aclaró que todo es parte de una broma y que así es su relación con él.

"Me costaría muchas historias contestar esta pregunta pero lo voy a resumir: una, es una broma; dos: así nos llevamos él y yo; tres: yo no lo tomo a pecho, yo sé lo que valgo, yo sé lo que mi cuerpo vale, yo estoy contenta con lo que soy y por eso no me afecta, me afecta que vengan de personas ajenas", apuntó.

Mariana Echeverría aclara si está embarazada

Mariana también fue cuestionada sobre un supuesto embarazo y si es así, cuando llegaría, pues desde hace varios meses a raíz de sus apariciones en Me Caigo de Risa, varios usuarios han asegurado que ya está esperando a su segundo bebé a lo que ella respondió que "será lo que el destino diga".

"¿La parejita de Lucca? Pues no sabemos, puede llegar en nueve meses, en un año, pues ya cuando Diosito nos lo mande, nosotros seguiremos haciendo la tarea, a ver qué dice el destino", declaró.

Asimismo confesó que está esperando a que pase su segundo embarazo para realizarse una operación estética, específicamente la reconstrucción de mamas.