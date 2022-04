Actriz de Televisa asegura que su esposo hubiera hecho lo mismo que Will Smith

La actriz asegura que su marido la hubiera defendido como Will Smith. (IG:@corazon_guerreroof).

CIUDAD DE MÉXICO.— Altair Jarabo regresó a las telenovelas y con el inició del melodrama "Corazón Guerrero" dio a conocer que en esta historia dará vida a ' Carlota', una villana que promete será del agrado del público. Sin embargo, la actriz, quien hace unos meses se casó, sorprendió al pronunciarse a favor de la conducta reprochable que tuvo Will Smith en los Oscar 2022. La actriz pese a estar consciente de que lo que hizo el actor está mal, señaló que su marido haría lo mismo.

Altair Jarabo: Mi esposo hubiera hecho lo mismo que Will

La actriz de telenovelas fue una de las famosas mexicanas que habló sobre la polémica bofetada que el actor y cantante Will Smith le propinó al comediante y presentador Chris Rock, quien hizo una "broma" en torno al problema de alopecia que padece Jada Pinkett Smith, la esposa del actor.

Si bien la actriz señaló que estuvo mal la rección de Smith, aseguró que su marido, Frédéric García, quien es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México, hubiera hecho "lo mismo que Will".

"Hay que fluir, buscar a la persona que nos quiera, que nos procure, que nos defienda como Will Smith a su esposa", dijo durante una entrevista.

"Lo que voy a decir es políticamente incorrecto, sé que está mal y estoy en contra de la violencia, pero también creo que causar risa a costa del sufrimiento de alguien, exponerlo, o algo por el estilo, es un tipo de violencia y el que se lleva, se aguanta. No estoy de parte de ninguno, pero hay que respetar si quieres que te respeten”, compartió la actriz, esposa de uno de los empresarios líderes del país.

Altair Jarabo finalizó señalando que "el que una persona sea figura pública no la hace punching bag (saco de boxeo), de todos los que quieran reírse y de todos los que quieran ridiculizarlos sin que haya una reacción o una consecuencia, no me parece, pero creo que mi esposo hubiera hecho lo mismo”.

¿De que trata "Corazón Guerrero"?

La nueva telenovela de Televisa es protagonizada por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Ana Martin, Natalia Esperón, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, entre otros.

La historia es sobre tres hermanos separados de niños, tras la muerte de su padre, (Eduardo Yáñez), quien antes de morir le dice a Jesús (Gonzalo), el mayor, que haga justicia, que vengue su muerte y que busque a su mamá.

De adulto, Jesús se encarga de reunir a sus hermanos para ir en busca de su justicia y, para lograrlo, tratarán de enamorar a las hijas del enemigo de su padre.

¿Dónde ver "Corazón Guerrero" en vivo y en qué horario?

"Corazón Guerrero" se estrenó este pasado lunes 28 de marzo, por lo que es transmitida de lunes a viernes a las 16:30 por el canal de Las Estrellas.