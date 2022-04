Hermana de Luis de Llano lo defiende de Sasha Sokol y dice que ''las mujeres son horrendas'' (VÍDEO)

Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano, se encuentra en polémica luego de defender al productor de las críticas a las que está siendo sometido por la relación que tuvo con Sasha Sokol e incluso mandó un comunicado a la revista TV Notas pidiendo a la cantante que "le echen agua al fuego" porque su hermano se encuentra en depresión y puede morir.

Por otra parte, la hija del escritor Carlos Fuentes y de Rita Macedo, también ofreció una entrevista al periodista Luis Magaña donde hizo varios comentarios que causaron controversia en redes sociales y la tacharon de machista. Esto fue lo que dijo.

Cecilia Fuentes asegura que Luis de Llano no abusó de Sasha Sokol

La hermana del productor reveló que aunque reconoce que Luis de Llano fue un "idiota" por la forma en la que habló de Sasha Sokol, su relación fue muy bonita, pues eran dos personas que se amaban y querían compartir su vida.

Luis la minimizó, la humilló, le quitó su valor como mujer, pareja, amante. Y fue una relación muy bonita de mucho amor por las dos partes. Con autorización de las dos partes, donde no había ningún mal.

La hermana del exproductor de Timbiriche reiteró que no es un abusador, pero según ella, fue el enojo de Sasha lo que ocasionó este problema e incluso indicó que las “mujeres son horrendas”. Incluso comparó a la cantante con Putin.

“Luis no abusó de ella ni le dijo te voy a meter a trabajar y tú a cambio de eso me vas a dar, fueron dos enamorados… Luis metió la pata por lo que dijo. Ella se enchiló y las mujeres son horrendas y como mujer que es, le salió la garra en terrible y fue a matar. La comparo con Putin. Metieron la pata y ahora no saben cómo sacarla” reveló

Cecilia Fuentes Rompe el silencio sobre caso Luis de Llano ud83dude31ud83dude31Tras las declaraciones que se han dado en los u00faltimos du00edas la hermana de Luis de Llano rompe el silencio Posted by Luis Magau00f1a on Monday, March 28, 2022

Hermana de Luis de Llano pide que paren las críticas porque va a morir de depresión

La escritora hizo un llamado a Sasha Sokol y a la sociedad para detener todo el odio que le están haciendo llegar a Luis de Llano, pues asegura que su hermano no la está pasando nada bien y puede morir de depresión. Asimismo, Cecilia Fuentes reveló que destruyeron la vida profesional y la carrera de un hombre visionario como lo es él y asegura que no es un pederasta ni un abusador de menores.

“A Luis ya le destruyeron la vida personal, su vida profesional, su vida sentimental, su carrera. Él no se recuperará de esto por nada. Luis es un hombre muy leal con gente que quiere. Es un hombre cariñoso y amable con la gente que él quiere. Nunca ha abusado nunca de nadie, no es un abusador sexual. No es un pederasta. Habrá mucha cola que le pisen, pero abuso de menores no es una de ellas”.

La hermana de Luis de Llano mantiene que no es justo que lo estén crucificando como lo están haciendo, pues lo van a matar e incluso dice que el cáncer puede regresarle.

“No se merece que una carrera tan brillante como la de él se destroce por una relación que fue y acabó. No es justo porque le va dar una embolia, un ataque al corazón o el cáncer le va a regresar. Lo van a matar. No me parece justo."

Cecilia Fuentes le pide a Sasha Sokol ayuda para Luis de Llano

Finalmente, Cecilia Fuentes envió un mensaje a Sasha Sokol. Pidió que hable ella o sus abogados con Luis de Llano, pero que le dé una ayuda, pues según ella, se puede morir:

“Entiendo la rabia, pero por fis, la rabia nos hace hacer cosas injustas, su carrera la de él ya valió, su reputación. Ya no van a recuperarla nunca nadie. Tú -Sasha-vas a estar bien siempre, pero a él una salvadita, para que no se nos muera"

De igual manera, en el comunicado que envió a la revista TV Notas pidió a la exintegrante de Timbiriche que le echen agua al fuego porque su hermano no capta lo que pasó y no le gusta como está sufriendo, porque incluso revela que no ha dormido y que la culpa no lo deja tranquilo.

"Sasha, yo que te conozco hace tanto que sólo puedo pedirte que le echen agua al fuego antes de que mi hermano se muera de depresión sin comprender nunca qué le pasó."

Cecilia Fuentes revela que sus problemas con Luis de Llano son otro tema

A la par de la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el abuso de Luis de Llano, los usuarios recordaron un vídeo en el que Cecilia Fuentes reconoce la violencia que vivió por parte del reconocido productor, sin embargo, ahora que rompió el silencio asegura que si bien no tienen la mejor relación del mundo, los problemas entre ellos son otro tema y a pesar de todo, no quiere que su hermano sufra como lo está haciendo.

La hermana del productor sabe que él no es una monedita de oro, pero también sabe que es un hombre trabajador que jamás ha abusado de nadie y que por el contrario, con la gente que quiere, es un hombre leal y cariñoso con la gente que él quiere.

"Mis diferencias con él son puramente familiares y laborales, de las cuales tal vez hablaré algún día pero no ahorita en que buscan crucificarlo hasta por la tlayuda que se comió ayer... Luis jamás en su vida ha abusado de mí. Eso es una locura, ha hecho otras cosas a nivel laboral y familiar”,

Lee aquí: Hermana de Luis de Llano revela que el productor la maltrataba

Critican a hermana de Luis de Llano por defender al productor

Como era de esperarse, las declaraciones de Cecilia Fuentes causaron indignación entre la mayoría de los usuarios de redes sociales que escucharon su mensaje, pues aseguraron que la escritora trata de justificar a Luis de Llano.

Además de que trata de minimizar la denuncia de Sasha al asegurar que todo fue por un impulso, un enojo, el que hizo que hablara. Y que por si fuera poco, trata de dejarle culpa bajo el supuesto que algo le puede pasar a Luis de Llano.

“Pero la situación aquí es que anduvo con una menor de edad, eso es nefasto siendo el mayor muy mayor”; “Así pase el tiempo Luis sabía lo que estaba haciendo, como es posible, no hay justificación meterse con una Niña de 14 años”; “Ahora quiere culpar a Sasha”; “Es amenaza a Sasha?”;“Es una vergüenza que se crea que era NORMAL abusar de una niña de 14 años”; “Esta señora es una machista”; “Luis de Llano es pederasta aquí y en donde sea”; “Que puede decir su hermana si aparte como ella dice ni siquiera estaba ahí”, se lee entre las reacciones.