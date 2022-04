Jim Carrey sobre Will Smith: ''Me sentí asqueado... tiene algo dentro de él que lo frustra''

Jim Carrey sorprendió con sus declaraciones en CBS Mornings, donde habló sobre lo ocurrido en la noche de los Premios Óscar 2022, cuya 94 entrega dio mucho de qué hablar cuando Will Smith golpeó a Chris Rock sobre el escenario.

"Me asqueó la ovación a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club 'cool' (...) Nada te da derecho a pegar a alguien por palabras (...) Ensombreció el momento de gloria de muchos que trabajaron duro por estar ahí", lamentó el actor, quien se encuentra promocionando la película "Sonic 2", de próximo estreno.

Al parecer del actor, la cachetada de Will Smith al presentador es un claro reflejo de que hay algo que el protagonista de "El príncipe de rap" tiene que trabajar, pues considera que lo está frustrando. Sin decirlo claramente, insinúa que se trata de un tema de salud mental que afecta al actor de "Yo Robot".

Además, y aunque aclara que no tiene ninguna vieja rencilla con Will Smith, opinó que sus acciones fueron egoístas, pues restó protagonismo a otras personas que estaban ahí y que habían trabajado mucho para llegar a la gala.

“(El golpe) salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos anoche... Fue egoísta”.

El consejo de Jim Carrey para Will Smith

El protagonista de "La Máscara" opinó que Will Smith estaba en su derecho de gritar o quejarse a través de redes sociales sobre lo que había pasado: "Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear la cara de alguien por decir palabras".

Aunque no lo hizo directamente, Jim Carrey defendió la comedia de Chris Rock e incluso opina que hubiera sido más contundente el hecho de que este tipo de agresiones no se volvieran a repetir en una entrega de premios de esta magnitud, si el actor de comedia hubiera anunciado al día siguiente una demanda por 200 millones de dólares a Will Smith por la agresión.

"Ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo".

Cabe recordar que, tras recibir el Óscar a Mejor Actor, Will Smith aprovechó el tiempo en la tribuna para disculparse con los presentes y la Academia por su comportamiento. Al día siguiente también publicó un comunicado en el que lamentó haberse dejado llevar por la furia y recurrir a la violencia. En sus disculpas también dedicó palabras a Chris Rock.