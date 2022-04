Karla Díaz rompe en llanto y le pide perdón a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.— Karla Díaz últimamente se ha visto envuelta en el escándalo, pues sus internautas la acusan de querer abusar de sus fans elevando los precios de sus productos, que vende como "exclusivos", pero al parecer algunos de ellos no lo son. Sin embargo, la cantante ha informado mediante redes sociales de una decisión que se vio obligada a tomar y la que le costó demasiado, tanto que al informar sobre ella no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

Además de youtuber e influencer, Karla Díaz también tiene una sólida carrera como cantante e integrante del grupo JNS, banda que desde hace tiempo forma parte de la gira 90's Pop Tour. Es precisamente su ausencia en dichos conciertos lo que ha llamado la atención y por supuesto, generado todo tipo de especulaciones.

Debido a los comentarios que han surgido, ella misma decidió aclarar qué está pasando.

A través de sus historias de Instagram, Karla dio a conocer que no podrá presentarse en el show que se realizará en Puebla porque está enfrentando algunos problemas de salud que tiene que atender. La presentadora de "Pinky Promise" aprovechó este anuncio para disculparse con sus fans por no poder estar presente en la gira 90's Pop Tour.

"A toda la gente de Puebla quiero mandarles un abrazo con mucho cariño, lamentablemente no puedo acompañarles en este show 90'sPopTour, por temas de salud, me siento muy triste por no poder estar ahí", explicó la youtuber sin poder contener las lágrimas.