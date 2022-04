¿Will Smith y Chris Rock enemigos? La primera vez que se burló de Jada Pinkett

EE.UU.— Luego de que Will Smith golpeara a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar 2022, se recordó que no es la primera vez que el comediante y presentador "bromea" en referencia a Jada Pinkett Smith, la esposa y madre de dos hijos del actor de "Soy Leyenda".

Chris Rock ya se había "burlado" de Jada Pinkett Smith

La "broma" de Chris Rock sobre el problema de alopecia que padece Jada Pinkett y que a su vez desató la irá de Will Smith no sería el primer comentario del comediante que genera controversia y el enojo de los Smith.

En 2016, Chris Rock fue el anfitrión de los premios Oscar y bromeó sobre el boicot que orquestó Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith mediante la etiqueta #OscarsSoWhite (#LosOscarTanBlancos), el movimiento fue una forma de apuntar la falta de diversidad en los Premios de la Academia.

En aquella premiación el comediante declaró que los Smith, así como el director negro Spike Lee, "se volvieron locos" con el asunto, el cual señalaba la falta de actores negros nominados ese año.

"Que Jada boicotee los Oscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna", dijo Rock durante su monólogo de apertura. "No me invitaron", añadió.

Rock pasó a bromear diciendo que entendía la molestia de Jada Pinkett Smith.

"Jada está enojada porque a su hombre, Will, no lo nominaron por 'Concussion'", dijo Rock en referencia a la película de 2015 sobre fútbol que protagonizó Will Smith. "Lo entiendo. No es justo que Will fuera tan bueno y no lo nominaron. Tampoco es justo que a Will le pagaran US$ 20 millones por [la película de 1999] 'Wild Wild West'".

¿Will Smith y Chris Rock son enemigos?

La relación de Will Smith y Chris Rock se remonta a la década de 1990. Rock alguna vez fue estrella invitada en la exitosa serie de Smith "The Fresh Prince of Bel-Air" ("El príncipe del rap en Bel-Air"), donde interpretó a un personaje llamado 'Maurice' y la hermana de Maurice, 'Jasmine'.

Los actores y comediantes durante la década de los 90 compartieron el éxito, pues ambos se convirtieron en dos figuras que alcanzaron la fama en aquella época. Asimismo, era común verlos en eventos, premiaciones y galas de gran importancia como invitados, por ello en internet hay varias fotos de los dos posando junto e incluso en compañía de Jada Pinkett.

En cuanto a las "bromas" que hizo Chris Rock cuando fue el anfitrión de los premios Oscar en 2016, el medio estadounidense E! informó que Smith, quien estaba filmando en aquel entonces "Collateral Beauty" en la ciudad de Nueva York, al ser cuestionado sobre lo que dijo Rock se limitó a sonreír y mostró un signo de paz.

Pero otro altercado se produciría cuando en 2018, Will Smith publicó una felicitación de cumpleaños en su cuenta de Instagram dedicada a su exesposa Sheree Zampino, quien es la mamá de su hijo mayor Trey.

"Feliz cumpleaños, @shereezampino. ¡#BestBabyMamaEver! Te amo, Ree-Ree", decía el mensaja de la foto.

Chris Rock decidió dejar un comentario en esta publicación: "Wow. Tienes una esposa muy comprensiva", según reportó E!, a lo que Sheree Zampino le respondió: "No odies", dejando entrever que le había parecido imprudente el comentario del comediante.

Aunque al parecer Will Smith y Chris Rock no son amigos ni enemigos, el comediante lleva años "enganchado" con la idea de hacer enojar al actor y a su esposa.

Sin embargo, este 2022, habría logrado su cometido, pues se ha hecho viral la tremenda bofetada que le dio Will a Chris en pleno escenario de la edición número 94 de los premios de la Academia después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa del actor y en torno a su alopecia: "Jada, te amo, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla".