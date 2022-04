Amigo de Vicente Fernández "confirma" lo revelado por Olga Wornat en ''El último rey''

MÉXICO.— Martín Urieta fue uno gran amigo de Vicente Fernánez, por lo que luego de la polémica que se generó con la transmisión de la bioserie no autorizada de Televisa, "El último rey: El rey del pueblo", misma que intentaron detener su transmisión la vuida del cantante, doña 'Cuquita', y la familia Fernández, el cantautor recordó algunas anécdotas de "El Charro de Huentitán". Asimismo, el presidente actual de SACM, se pronunció sobre las presuntas revelaciones que la escritora y periodista, Olga Wornat hizo en su libro ''El último rey'', del cual se basó la serie que protagonizó Pablo Montero.

En entrevista con El Universal, el amigo de Vicente Fernánez aseguró que el cantante le confió varios secretos que no aparecen en el libro de la autora argentina Olga Wornat, pero que nunca los revelará por la gran amistad que sostuvo con el intérprete de "Mujeres divinas".

“Yo conviví con Vicente muchísimo tiempo, me contó muchísimas cosas que yo no puedo decir, muchas intimidades que ella (Olga Wornat) no sacó… ”, señala Urieta.