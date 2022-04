EE.UU.— Will Smith protagonizó uno de los momentos más incómodos en la historia de los Premios a La Academia. A pesar de haber ganado un Oscar como mejor actor por su papel en la película "King Richard", el actor, cantante y comediante trascendió por el golpe que le dio en pleno escenario al presentador y también comediante Chris Rock, quien hizo una "broma" sobre la alopecia que padece la esposa de Will, Jada Pinkett. Aunque Smith se ha disculpado, en redes sociales se ha filtrado una presunta grabación en la que se muestra que Chris también trató de hacer las paces con su colega.

¿Chris Rock ofrece disculpas a Will Smith? Filtran vídeo del comediante

Luego del incómodo momento vivido en los Premios Oscar 2022, en TikTok y otras redes sociales se ha difundido un clip en el que supuestamente Chris Rock le pidió perdón a Will Smith por lo que dijo de Jada Pinkett Smith.

Hasta el momento se ha dado a conocer que el comediante, Chris Rock, no levantó ningún reporte policial por lo sucedido.

Sin embargo, en TikTok se ha "filtrado" un vídeo en el que presuntamente se ve a Rock pidiéndole una disculpa a Will Smith. En la grabación se muestra a Will de espalda y frente a él aparentemente se encuentra Chris hablando con el también llamado "El príncipe del rap" sobre lo sucedido.

Este momento se habría dado luego de que Will Smith fue anunciado como el ganador del premio a mejor actor, pues en el vídeo se muestra a Smith con su galardón, supuestamente platicando con Chris Rock, quien al parecer está llorando y le está pidiendo perdón por haber hecho la broma sobre la delicada condición que padece su esposa.

¿Chris Rock ya se disculpó públicamente?

En redes sociales, como Facebook, Twiitter e Instagram, también circula un supuesto comunicado en el que presuntamente Chris Rock se habría disculpado públicamente con Will y su esposa, Jada Pinkett Smith sobre la broma que desató la ira del actor ganador de un Oscar este 2022.

“Como comediante, puede ser difícil entender qué líneas se deben cruzar y cuáles no. Anoche crucé una línea que no debía y pagué el enorme precio de mi reputación como comediante de renombre. La comedia nunca se trata de burlarse o burlarse de las personas con grandes pruebas en sus vidas. La comedia trata sobre el uso de circunstancias de la vida real para crear risas y traer luz a un mundo que de otro modo sería oscuro. Dicho esto, me disculpo sinceramente con Jada Pinkett-Smith de mi amigo, Will Smith y el resto de la familia Smith por la falta de respeto y el desprecio que mostré, que desafortunadamente se transmitió para que el mundo lo vea. Espero que, con el tiempo, pueda salir el perdón de esta situación y todos podamos ser mejores, más considerados, al final”.- Chris Rock

Muy fuerte la declaración de Chris Rock pic.twitter.com/DSrel6ZylJ — Evil Alejo Mclovin (@AlejoRoman372) March 30, 2022

Cabe destacar que el presentador de la 94º edición de los premios Oscar todavía no ha dicho ni una sola palabra al respecto, pero esperan emita algún comunicado, luego de que Will Smith y Jada Pinkett Smith se han hablado de lo sucedido.

uD83DuDCF8: Esos viejos tiempos...

Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett Smith. pic.twitter.com/M6LXrd28xk — Felipe Cruz (@FelipeCruz_593) March 30, 2022

¿Por qué Chris Rock no intentó defenderse?

En enero de este año (2022) Chris Rock estuvo de invitado en el podcast "Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade", ahí habló de la discriminación que había sufrido a lo largo de su vida, asimismo, recordó un episodio que lo dejó marcado y le enseñó a evitar reaccionar de forma violenta ante algún percance.

En la plática, el comediante dijo que un día un compañero lo acosó cuando era pequeño y su reacción fue tan violenta que decidió pedir ayuda profesional.

"Me fui a casa, metí un ladrillo en una mochila y le golpeé en la cara. Luego le pisoteé, hasta el punto de que pensé que podría morir", explicó Rock.

Pasado el tiempo, y gracias a la ayuda de su terapeuta, se dio cuenta del impacto a largo plazo que ese episodio había tenido en su vida.

"Es una larga historia pero, para resumir, mi terapeuta me dijo que desde ese día he tenido miedo a cabrearme: 'Esa persona sacó algo de ti y, tienes tanto miedo de que vuelva a pasar, que dejas que todo el mundo te pase por encima'", agregó el comediante de 57 años.

Chris Rock finalizó diciendo que ahora se siente orgulloso porque es capaz de enfadarse pero procesar mejor sus emociones.

"Ahora, puedo decir: 'Oye, no me gusta lo que me dijiste', sin perder la cabeza, sin golpear a alguien con un maldito ladrillo". puntualizó el presentador.