Christian Nodal: ¿Quién es Mariana Ríos? Todo lo que sabemos de su ''nueva novia'' (FOTOS)

Fue tan solo hace unos meses que Belinda y Nodal terminaron su relación y ahora, el cantante fue visto acompañado de una misteriosa y guapa mujer y aunque primero se dijo que era su exnovia María Fernanda, los usuarios se dieron a la tarea de averiguar quién es la nueva novia de Christian Nodal y aquí te decimos todo lo que sabemos de ella.

¿Quién es la nueva novia de Christian Nodal?

Todo parece indicar que la nueva novia de Nodal es Mariana Ríos, una reconocida influencer colombiana que se dedica a subir contenido exclusivo en una página similar a OnlyFans.

Aún no sabemos la edad de el nuevo romance de Nodal, sin embargo se puede notar que es apenas una jovencita y además, los usuarios no pueden dejar pasar el parecido con Belinda, pues Mariana es rubia, de piel clara, alta, y tiene otras características similares a la intérprete de "Ni freud ni tu mamá" por lo que han asegurado que a Nodal "le gustan las rubias" pero que no logra superar a su exprometida.

Christian Nodal y Mariana Ríos fueron captados el pasado 27 de marzo en un restaurante de Los Ángeles, California, e incluso se reveló que ella había sido la culpable de que no llegara a su concierto en Colombia, pero fue el mismo cantante el que reveló que había tenido problemas para llegar a Estados Unidos.

Varios medios mencionaron que Christian Nodal conoció a su nueva novia en un viaje a Cancún organizado por su buen amigo Gera MX, mismo viaje donde también estuvieron más damas de compañía.

Asimismo Despierta América logró captar a Nodal a la salida del restaurante y le preguntaron por su nuevo amor a lo que él respondió que no se trataba de un nuevo amor.

¿Cuál es el instagram de Mariana Ríos?

Al parecer la influencer y modelo colombiana se percató de toda la controversia que estaba generando en redes sociales luego de que fuera vista con Christian Nodal y primero, puso su cuenta de Instagram (@mariana.rios98) en privado y después la eliminó. Sin embargo, tal y como ella misma lo dice en su perfil, tiene una cuenta de respaldo (marianab.rios98) en la que únicamente tiene 23 publicaciones y poco más de 3 mil seguidores.

Belinda anuncia que se va de México luego de que Nodal fuera visto con otra mujer

Belinda se encuentra en estos momentos haciendo promoción de su serie en Netflix "Bienvenidos a Edén" y aunque la cantante no ha declarado nada públicamente respecto a su rompimiento con Nodal ni al nuevo romance de éste, sí reveló que se va de México por tiempo indefinido.

“Estoy super emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa" comentó

Belinda también confesó que desde hace aproximadamente dos meses no maneja sus redes sociales y se alejó de ellas por cuestiones de salud mental y a raíz de toda la polémica que surgió luego de que terminara su relación con Christian Nodal.