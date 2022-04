GUADALAJARA.— Coldplay está logrando dejar un inolvidable recuerdo en sus fans, quienes han podido asistir a alguno de los conciertos que la banda británica ha estado dando como parte de su tour "Music of the Spheres" por Latinoamerica y su paso por algunas estados de México. Ahora fueron los tapatíos, quienes fueron sorprendidos, pues la agrupación que cuenta con temas como "Viva la vida", "Paradise" o "Fix you", compartió el escenario con Fher de Maná

Lo mejor que verás el día de hoy, Coldplay tocando Rayando el Sol junto a Fernando Olvera de Maná, increíble noche en Guadalajara. pic.twitter.com/8vdD9fRw7G — Cerebros (@CerebrosG) March 30, 2022

Coldplay sorprende a fans al cantar ''Rayando el Sol'' con Maná

Coldplay llegó con todo para este tour, pues este pasado 29 de marzo, la agrupación británico volvió a dar de qué hablar tras su concierto en el estadio Akron en Guadalajara, Jalisco.

Y así como la banda ha estado sorprendiendo a sus fanáticos en su paso por Latinoamerica y recientemente en Monterrey, Guadalajara no fue la excepción, pues la agrupación liderada por Chris Martín tuvo un invitado especial. Nadie imaginó que sería Fher de Maná.

En vídeos que circulan en redes sociales sobre la actuación de Maná y Coldplay se muestra al cantante mexicano Fernando Olvera, mejor conocido como Fher en el escenario interpretando el famoso tema "'Rayando el Sol''. Por su parte, Chris Martin, vocalista de Coldplay, trató de seguir la letra por lo que esto desató la ovación de sus fans al verlo tocar junto a un integrante de Maná.

¡Definitivamente la música no tiene fronteras!@Coldplay invitó a Fer de @ManaOficial al escenario para cantar "Rayando el sol"#ColdplayGuadalajara pic.twitter.com/Ee83ORpzBl — Omar Machain (@omar_machain) March 30, 2022

En el clip también se alcanzan a percibir los gritos y la euforia de los asistentes al show, quienes corearon uno de sus grandes éxito del grupo mexicano de rock en español.

Porque @Coldplay invitó a Fher de @manaoficial a cantar ‘Rayando el Sol’ durante su concierto en Guadalajara.pic.twitter.com/aljiiKz4hy — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 30, 2022

Emotivo momento, Chris de Coldplay junto a Fher de Maná interpretando Rayando el Sol en el Akron de Zapopan, Jalisco. pic.twitter.com/Pb9i6REMqK — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 30, 2022

La sorpresa de la noche… Fer de Maná en #ColdplayGuadalajara y el público cantándole “Rayando el Sol” pic.twitter.com/hpuUifgk9b — Verónica (@VLSaenz1) March 30, 2022

En las cuentas de redes sociales, Maná agradeció a Coldplay por haberlos invitado. Esta publicación estuvo acompañada de un vídeo y un mensaje muy al estilo de la banda mexicana: "Gracias Coldplay por la invitación. Los queremos mucho. ¡Viva México, cabrones!"